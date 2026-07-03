Battlefield 6: Anti-Cheat Update für Mai zeigt steigende Match Infection Rate und TPM-2.0-Enforcement

Battlefield 6 hat neue Anti-Cheat-Metriken für Mai veröffentlicht und dabei detaillierte Einblicke in die Entwicklung der Match Infection Rate sowie laufende Maßnahmen gegen Cheater gegeben.

Im Verlauf des Monats startete die Match Infection Rate bei 4,81 Prozent, stieg zwischenzeitlich auf bis zu 5,61 Prozent und sank nach dem Aktivieren neuer Anti-Cheat-Features zum Start von Season 3 zunächst deutlich auf 3,14 Prozent, bevor sie bis Monatsende wieder auf 5,09 Prozent anstieg.

EA Javelin Anti-Cheat verhinderte im Mai insgesamt 218.695 Versuche, das Spiel zu manipulieren oder zu cheaten, während aktuell 110 aktive Cheat-Programme, Hardware-Lösungen und zugehörige Netzwerke beobachtet werden, von denen ein Großteil bereits durch Ausfälle oder Detection-Maßnahmen beeinträchtigt ist.

Zusätzlich kündigt Battlefield 6 die Umstellung auf vollständige TPM-2.0-Konformität an, nachdem zuvor bestimmte Ausnahmen für einige Hardware-Konfigurationen erlaubt waren. Diese Änderungen sollen künftig strikt durchgesetzt werden und betreffen rund 1,24 Prozent der aktiven Accounts, wobei sowohl missbräuchliche Nutzung als auch legitime Fälle mit BIOS-Anpassungsbedarf berücksichtigt werden.

EA Javelin Anti-Cheat arbeitet dabei weiterhin mit Hardware-Herstellern zusammen, um verbleibende Kompatibilitätsprobleme zu lösen und betroffene Spieler rechtzeitig durch Hinweise und In-Game-Meldungen zu informieren, bevor die vollständige Durchsetzung erfolgt.