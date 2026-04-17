Battlefield 6: Ausführliche Roadmap für BF6 und REDSEC für das Jahr 2026

Battlefield Studios veröffentlicht eine umfassende Roadmap für das Jahr 2026 und gibt einen detaillierten Ausblick auf kommende Inhalte für Battlefield 6 und REDSEC.
Die Übersicht zeigt zentrale Entwicklungen des Jahres, darunter neue großflächige Karten, die Rückkehr von Seegefechten sowie mehrere priorisierte Funktionen, die im Laufe des Jahres implementiert werden.
Überblick über die Inhalte 2026
Mit Beginn von Season 3 im Mai erscheint eine Neuinterpretation der klassischen Battlefield 4-Karte Golmud-Bahn. Sie wird zur bislang größten Karte in Battlefield 6. Die Karte ist in Tadschikistan nach den Ereignissen der Kampagne angesiedelt und wurde visuell wie spielerisch an die technischen Standards von Battlefield 6 angepasst.
Im weiteren Verlauf der Season folgt eine überarbeitete Version des Großen Basars aus Battlefield 3, die nun unter dem Namen Basar von Kairo erscheint.
Season 3 markiert zudem den Start des Ranglistenspiel-Erlebnisses von REDSEC. Dieses beginnt im Modus Battle Royale — Quads und bildet die Grundlage für ein wettkampforientiertes Spielerlebnis, das in kommenden Seasons auf Basis von Community-Feedback weiter ausgebaut wird.
Sommer-Update und Rückkehr von Gefechten auf See
Season 4 startet im Sommer und führt Seegefechte sowohl in Battlefield 6 als auch in REDSEC ein. Mit Tsuru-Riff erscheint eine neue, marinebasierte Karte, die das bislang größte Einsatzgebiet der Reihe darstellt. Sie umfasst weitläufige Luft- und Seeareale, neue maritime Fahrzeuge, Flugzeugträger mit einsatzbereiten Flugdecks sowie ein dynamisches Wellensystem, das die Intensität der Gefechte auf See erhöht.
Darüber hinaus kehrt mit Wake Island eine der bekanntesten Karten der Seriengeschichte zurück.
Jahresabschluss mit Season 5
Season 5 bildet den Abschluss des Jahres und führt das Franchise an einen neuen Schauplatz. Als besonderes Highlight erscheinen drei Karten innerhalb einer einzigen Season.
Weiterentwicklung des Spielerlebnisses
Parallel zu den saisonalen Inhalten arbeitet das Team von Battlefield Studios kontinuierlich an Verbesserungen der Spielqualität und des Kampfgefühls. Die enge Zusammenarbeit mit der Community bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Entwicklungsstrategie.
Zu den priorisierten Funktionen, die 2026 veröffentlicht werden, zählen Ranglisten, ein Zuschauermodus, der Umgebungschat sowie ein Server-Browser mit persistenten Servern. Diese Erweiterungen sollen zusätzliche Möglichkeiten bieten, bevorzugte Spielerlebnisse zu erstellen und zu nutzen.
Im kompetitiven Bereich erscheinen in diesem Jahr die Open- und Elite Series, die den Höhepunkt des Wettkampfs in Battlefield darstellen. Sie folgen auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Ranglistenspiel-Erlebnisses mit der Community und präsentieren das kompetitivste Gameplay der Reihe auf internationaler Bühne.
Den offiziellen Trailer zur Roadmap für 2026 gibt es noch einmal hier:
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jetzt kommen sie endlich mal aus dem Quark. Sieht sehr vielversprechend aus aber ich gehe davon aus das da irgendwo noch verschoben wird oder ich werde eine besseren belehrt.
Golmud Bahn wurde technisch an BF6 angepasst, heißt soviel wie, die Karte wurde verkleinert und die Flaggenpunkte wurden näher zusammen gestellt damit weniger Leerlauf ist und auch wirklich niemand ein Fahrzeug benötigt um zu Fuß zu jedem Punkt zu kommen.
Da bekommt man immer mehr den Eindruck, dass die überhaupt nicht verstehen, was Battlefield so gut gemacht hat in der Vergangenheit.
Tja leider total falsche annahme. Konnte die Karte ausführlich im BF Labs Programm testen und da wurde garnix verkleinert oder zusammengrückt. Die karte ist wie das alte original.
Sicher? Das Gefühl kann oft täuschen, Firestorm wurde ja auch angepasst, was zB die Startbases angeht wurden die Wege zu den ersten Zielen verkleinert. So im Spiel hat man es nicht wirklich wahrgenommen außer man hat mal die Original Karte nochmal bespielt.
Ja ganz ganz sicher. Ein guter freund hat bei mir gleichzeitig BF4 angehabt mit der alten Map und somit war der vergleich da.
Ja bei Firestorm haben sie einiges angepasst was nicht der originalmap entsprach. Bei den jetzigen karten hören sie aber auf die community. Diese hat nämlich die firestorm Map abgestraft und gesagt das sie sowas nicht mehr wollen, sondern original Größe der Maps.
Super, dann passt es ja👍
Sieht gut aus 👍🏼
Season 4 ist nach meinem Geschmack
Ich denke, dass wird die Spielerzahlen wieder nach oben schießen lassen, ähnlich wie damals beim Pazifik-Update von BFV.
Sieht aber auch vielversprechend aus und die neuen Features, inbs. Server-Browser mit persistenten Servern, sind super.
Nächstes Mal dann bitte schon zum Release 😅
Die Basar von Kairo Karte ist bisher mein klarer Favorit, bin mal gespannt ob man endlich mal Operation Metro oder Spind später im Jahr veröffentlichen wird.
Mein Favorit wäre Spind.
Wäre ein Grund für mich, mir das Spiel zu holen.