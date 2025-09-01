Battlefield 6: Battle Royale-Karte im Leak zu sehen

Image: Electronic Arts

Die Karte aus dem Battle Royale-Modus von Battlefield 6 ist in einem geleakten Video zu sehen.

Es gibt vermutlich nur noch wenige Inhalte, die von Battlefield 6 nicht schon vorher durchgesickert worden nicht, ehe man sie ordentlich vorstellen konnte.

Nachdem kürzlich erst Gameplay auf der Karte Operation Firestorm zu sehen war, ist jetzt das nächste Video im Netz zu finden.

Reddit-User Wise_Prompt3581 postete ein über 9 Minuten langes Video der Battle Royale Map von Battlefield 6. Es zeigt verschiedene interessante Orte, darunter einen Flughafen und Wohnanlagen, inklusive betretbarer Gebäude.

Mit dem Vorschlaghammer in der Hand wird auch das Zerstörungssystem demonstriert.

Battlefield 6 wird am 10. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

bf6 battle royale map
byu/Wise_Prompt3581 inBattlefield

