Battlefield 6: BF6 & REDSEC brechen alle Rekorde – diese Zahlen sind absolut irre

Die neuesten Statistiken zu Battlefield 6 und Battlefield REDSEC zeigen eindrucksvoll, wie massiv die Community in den vergangenen Monaten aktiv war.

Insgesamt wurden über 1,7 Milliarden Matches gespielt, was zu 383,5 Millionen Stunden reiner Spielzeit führt – ein klares Zeichen dafür, wie stark das Spiel die Spieler langfristig fesselt.

Auch im Kampfgeschehen wurden gigantische Zahlen erreicht: 12,4 Milliarden Eliminierungen und 871 Millionen Revives verdeutlichen die Intensität der Gefechte und die Bedeutung der Teamrollen. Die Verteilung der Klassen zeigt ein erstaunlich ausgeglichenes Bild:

Engineer: 28%

28% Support: 27%

27% Assault: 26%

26% Recon: 19%

Besonders beeindruckend sind die Waffenzahlen: über 300 Millionen Schrotflinten‑Kills und mehr als 2 Millionen Spieler, die mit Defibrillatoren ausgeschaltet wurden – ein typisches Battlefield‑Chaos‑Highlight.

Auch Fahrzeuge blieben nicht verschont: 102 Millionen zerstörte Helikopter und Jets, während Engineers allein 18 Millionen Panzer in Schrott verwandelten.

Diese Zahlen zeigen, wie lebendig und explosiv die Battlefield‑Community weiterhin ist – und wie REDSEC das Spielgefühl noch einmal intensiviert hat.