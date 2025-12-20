Battlefield 6: BF6 & REDSEC brechen alle Rekorde – diese Zahlen sind absolut irre

Die neuesten Statistiken zu Battlefield 6 und Battlefield REDSEC zeigen eindrucksvoll, wie massiv die Community in den vergangenen Monaten aktiv war.
Insgesamt wurden über 1,7 Milliarden Matches gespielt, was zu 383,5 Millionen Stunden reiner Spielzeit führt – ein klares Zeichen dafür, wie stark das Spiel die Spieler langfristig fesselt.
Auch im Kampfgeschehen wurden gigantische Zahlen erreicht: 12,4 Milliarden Eliminierungen und 871 Millionen Revives verdeutlichen die Intensität der Gefechte und die Bedeutung der Teamrollen. Die Verteilung der Klassen zeigt ein erstaunlich ausgeglichenes Bild:
- Engineer: 28%
- Support: 27%
- Assault: 26%
- Recon: 19%
Besonders beeindruckend sind die Waffenzahlen: über 300 Millionen Schrotflinten‑Kills und mehr als 2 Millionen Spieler, die mit Defibrillatoren ausgeschaltet wurden – ein typisches Battlefield‑Chaos‑Highlight.
Auch Fahrzeuge blieben nicht verschont: 102 Millionen zerstörte Helikopter und Jets, während Engineers allein 18 Millionen Panzer in Schrott verwandelten.
Diese Zahlen zeigen, wie lebendig und explosiv die Battlefield‑Community weiterhin ist – und wie REDSEC das Spielgefühl noch einmal intensiviert hat.
Hoffentlich fixen die es schnellstmöglich, bringen nur Konsolen Crossplay und mit kommenden Seasons reichlich vernünftigen Content 🙏🙏🙏
Das sind doch gute Nachrichten 🙂 Konkurrenz belebt das Geschäft 😁💪🏼
Ich muss gestehen ich gehöre nicht dazu spiele kein BF6
Die Zahlen können nicht stimmen.
1,7 Milliarden matches bei 12, 4 Milliarden kills würde bedeuten das pro Match nur 7,3 kills gemacht wurden.
Geht in keinster Weise auf. Selbst wenn nur 2 6erteams pro Match vorhanden wären würde das bedeuten das jeder Spieler fast 2 matches pro kill braucht. Bei mehr Spielern sogar noch mehr matches.
Also totaler Blödsinn die Aussagen.
Ist dir dieser Blödsinn auch direkt ins Auge gefallen ja xD
Wie heißt es so schön… traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Auch die Prozentuale Aufteilung der Klassen glaub ich nicht so ganz. Engineer soll die beliebteste Klasse sein und der Sniper die unbeliebteste…
Meine Erfahrungen und Beobachtungen auf den Schlachtfeld haben was anderes gezeigt.
Klar fällt mir das direkt ins Auge, selbst ohne das komische Ding auf meinem Hals einzuschalten.
Zu Rest kannich nix sagen weil ichs nicht spiele, aber sowas fällt sofort auf.
Wenn die wenigstens geschrieben hätten das sich 1,7 Milliarden mal ins Match gejoint wurde wärs ja vielleicht ok gewesen, aber nicht so.
Bin jetzt von XBox auf Pc umgestiegen weil der NETCODE sooooooooooooooooo beschissen ist auf der Konsole!
Auf der Konsole hab ich ein komplettes Magazin den Leuten von hinten rein gedrückt und die haben sich gemütlich umgedreht. Wobei ich bei gefühlt einer Kugel sofort umgefallen bin und wirklich null reagieren konnte.
Jetzt wo ich auf den PC Spiele fallen die Leute um und ich kann mich in Sicherheit bringen wenn auf mich geschossen wird… vorher auf XBox unvorstellbar. Dachte tatsächlich kurz mal das es an mir liegt… aber nein hab einige Videos die wirklich zeigen wieviel in die Gegner rein geht und wie schnell ich verreckt bin.
Ich bin sooooooooo beschissen mit Maus + Tastatur! Über 30 Jahre Controller Gaming haben meine Pfoten für die Tastatur verkrüppeln lassen.
Aber ich habe aktuell Runden dabei, die soviel besser laufen, obwohl ich wirklich überhaupt nicht zurecht komme und manchmal auf die Tastatur gucken muss. xD
Am PC mit Controller spielen?
Davon will ich wegkommen!
Zukünftig will ich nur noch auf PC setzen statt auf Xbox.
Gerade weil es auf PC immer interessante Gamepreviews gibt die es nicht auf Konsole schaffen und es oft dazu kein Controller Support gibt, Geisel ich mich gerade selbst.
Vor einiger Zeit konnte man ja BF6 auf PC für eine Woche gratis spielen. Da hab ich es mit Controller gezockt und sowas von gut performt (daher weiß ich beschissen der Netcode im direkten Vergleich ist). Aber man merkt halt doch gewisse Nachtteile gegen geübte PCler… und das will ich ausmerzen.
Beides nutzen.
Wenn das Spiel keinen Controller Support bietet brauchst in der Regel auch nicht wirklich viel oder schnelle Reaktionen dafür.
Ich misch das meist sogar.
Zocken mit Controller, Einstellungen oder Inventar oder menue mit Maus.
Ist bei CoD immer so lustig wenn ich das erste Match direkt quitte weil ich mal wieder vergessen habe auf Controller im Match umzustellen und nur die Hälfte dann mit dem Ding funktioniert 🙂
Bin kein Freund von solchen Zahlen, aber ich dachte mir schon, dass der Versorger und Pionier am meisten gespielt wird und der Aufklärer eher auf dem letzten Platz ist.
Freut mich, fand die Beta auch gut
Ok. Diese Zahlen sind wirklich beeindruckend. Allerdings bin ich noch nicht dabei 🙂
Schon seit Jahren kein Battlefield oder COD im Multiplayer gespielt. Bin mittlerweile in einem Alter angekommen, wo es schwierig wird mit den Kiddies und den Schwitzern mitzuhalten.
Team Support hätte mit so 50% gerechnet