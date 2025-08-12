Battlefield 6: Bekannte Probleme und technische Einschränkungen der Open Beta

Battlefield Studios hat eine umfassende Übersicht zu den bekannten Problemen der Battlefield 6 Open Beta veröffentlicht. Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert und soll euch als zentrale Anlaufstelle für technische Schwierigkeiten und Gameplay-Bugs dienen. Da es sich um eine Beta-Version handelt, ist mit Einschränkungen zu rechnen, die bis zum offiziellen Release am 10. Oktober behoben werden sollen.

Im Bereich „Soldat“ treten Verzögerungen beim Ausrüsten der Primärwaffe während des Sprints auf. Das Pingen von Gegnern ist nicht möglich, wenn ihr stationäre Waffen oder Fahrzeuge nutzt. Takedown-Aktionen schlagen gelegentlich fehl, obwohl die Anzeige im HUD erscheint. Nach dem Wiederbeleben eines Teammitglieds kann es vorkommen, dass ihr in den Boden einsinkt. Auch die Zipline-Animationen und die Zielhilfe bei Rauch sind noch nicht vollständig implementiert.

Bei Waffen und Ausrüstung sind Platzhaltertexte für Laufaufsätze und Maschinengewehre sichtbar. Einige Visierungen verursachen Clipping-Probleme in der Zielansicht, und die Namen von Scopes sind teilweise fehlerhaft. Rückstoßverhalten wurde bereits überarbeitet, konnte aber nicht rechtzeitig in die Beta integriert werden.

Die Benutzeroberfläche weist ebenfalls Mängel auf: Die Karte lässt sich nicht zuverlässig schließen, Animationen für Versorgungsaktionen fehlen, Slider-Elemente in den Einstellungen funktionieren nicht korrekt, und Fortschrittsanzeigen für Herausforderungen erscheinen zurückgesetzt – obwohl der tatsächliche Fortschritt erhalten bleibt.

Auf den Karten treten visuelle Fehler auf, etwa verzerrte Effekte im Schießstand oder fehlende Beleuchtungselemente auf „Capstone“. Barrieren wie Stacheldraht verursachen keinen Schaden, und Zipline-Seile sind ohne Textur.

In den Einstellungen ist der Transparenzregler für die große Karte nicht funktionsfähig. DualSense-Vibration funktioniert via Bluetooth nicht. Auf PlayStation 5 kann ein Sprachkonflikt beim Start zu einem fehlerhaften Bildschirm führen. Die empfohlene Lösung besteht darin, die Beta zu deinstallieren, gespeicherte Daten zu löschen, die Systemsprache auf Englisch zu stellen und das Spiel neu zu installieren.

Auf Xbox Series X|S ist derzeit keine Aufnahme oder Streaming der Beta möglich. Zudem kann das Deaktivieren des EA-App-Overlays zu Leistungseinbußen führen. Auf dem PC treten vereinzelt Startabstürze mit der Fehlermeldung „D3D12CreateDevice“ auf. Diese lassen sich durch eine Reparaturinstallation oder das Deaktivieren der ASLR-Funktion in den Windows-Sicherheitseinstellungen beheben.

Alle bekannten Fehler findet ihr hier.