Battlefield 6: Beliebte XP-Änderung war nur ein Versehen

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Image: Electronic Arts

DICE stellt klar, dass sich an den XP-Boostern in Battlefield 6 nichts geändert hat.

Für Battlefield 6 hat DICE eine angekündigte Verbesserung der XP-Booster wieder zurückgenommen – beziehungsweise klargestellt, dass diese versehentlich kommuniziert wurde und nie aktiv war.

Ausgangspunkt war eine Ingame-Mitteilung vom 30. Juni. Darin hieß es, XP-Booster würden künftig nur noch während laufender Matches herunterzählen und nicht mehr in Menüs oder Lobbys. Diese Änderung wurde von vielen Spielern positiv aufgenommen, da so keine Booster-Zeit mehr außerhalb des eigentlichen Gameplays verloren gegangen wäre.

Kurz darauf stellten Spieler jedoch fest, dass sich das Verhalten der XP-Booster nicht verändert hatte. Die Zeit lief weiterhin auch in Menüs und zwischen Partien ab.

Über Battlefield Comms auf X erklärte DICE anschließend, dass sowohl die Ingame-Nachricht als auch eine aktualisierte Beschreibung der XP-Booster irrtümlich veröffentlicht worden seien. Die entsprechende Meldung wurde inzwischen entfernt.

Der Entwickler betonte, dass es keine Änderungen an der aktuellen Funktionsweise der XP-Booster gebe. Sie laufen weiterhin in Echtzeit ab und zählen somit auch während Wartezeiten außerhalb von Matches herunter.

Gleichzeitig bedankte sich DICE für das zahlreiche Feedback der Community und erklärte, die Rückmeldungen an die zuständigen Entwicklerteams weiterzugeben. Ob die gewünschte Änderung künftig doch noch umgesetzt wird, ließ das Studio offen.

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7 Kommentare Added

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    • bk493 47100 XP Hooligan Treter | 02.07.2026 - 17:01 Uhr
      Antwort auf Erra

      Das ist wirklich peinlich von EA😅 Denen würde auch kein Zacken aus der Krone brechen, dass so umzusetzen

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  3. Hey Iceman 922295 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 02.07.2026 - 17:04 Uhr

    Ja ist schwachsinn diese XP Einstellung das der Counter auch läuft, wenn man im Menü ist.

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  4. Katanameister 483980 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 02.07.2026 - 17:40 Uhr

    Genau wie bei CoD, das ist echt nur noch ein Witz, Battlefield 6 wird nur noch uninteressanter.

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  5. fugero 1740 XP Beginner Level 1 | 02.07.2026 - 17:56 Uhr

    Erinnert mich an Merz mit seinem WM Kommentar auf X. Der auch noch Rechtschreibfehler hatte.

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