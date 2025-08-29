Battlefield 6: Benutzeroberfläche erfährt Änderungen

Nach dem Feedback der Spieler erhält Battlefield 6 Änderungen an der Benutzeroberfläche.

Nach der Open Beta von Battlefield 6 kritisierten offenbar genug Spieler die Menüführung des Shooters, sodass der Entwickler jetzt eingreift.

Laut Technical Director Christian Buhl von Ripple Effect, werde man nach den Rückmeldungen „ein paar Änderungen“ vornehmen.

Allerdings dürfe man keine komplette Neugestaltung erwarten und zum Launch wird es wohl noch „ein wenig klobig“ sein.

Wie fandet ihr die Menügestaltung bzw. die Menüführung in der Beta von Battlefield 6?