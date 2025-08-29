Battlefield 6: Benutzeroberfläche erfährt Änderungen

Nach der Open Beta von Battlefield 6 kritisierten offenbar genug Spieler die Menüführung des Shooters, sodass der Entwickler jetzt eingreift.
Laut Technical Director Christian Buhl von Ripple Effect, werde man nach den Rückmeldungen „ein paar Änderungen“ vornehmen.
Allerdings dürfe man keine komplette Neugestaltung erwarten und zum Launch wird es wohl noch „ein wenig klobig“ sein.
Wie fandet ihr die Menügestaltung bzw. die Menüführung in der Beta von Battlefield 6?
11 Kommentare
eher Bugig 😉 Ich warte bis zu einem guten Sale und bis die TTK abgeschwächt wurde sonst wars das für mich alten Hasen mit BF.
Auf einen günstigen Key warten dann kann mans mal ausprobieren 🙂
Das schlimmste sind die Lobbys mit Freunden in diesem EA Portal. Sowas von grauenhaft
hatte eigentlich keine Probleme gehabt, mal schauen wie es nun wird, hoffe nicht schlimmer für mich^^
Brauchte am PC echt lange, bis ich meine Einstellungen für Controller und den Rest so angepasst hatte, das ich vernünftig zocken konnte, aber dann hat es auch echt gerockt.
Wenigstens wird diesmal ein bisschen auf die Community gehört.
Fand das jetzt nicht alles so schlimm, manchmal konnte man die Waffenaufsätze net ändern ansonsten ging es
War etwas unübersichtlich, aber halb so wild.
Ja ein paar Probleme gab es aber nichts wirklich Schlimmes.
Da hab ich schon Bock drauf, durch die Beta, aber erstmal den Release abwarten und zum Glück ist’s noch nen bisschen, da viel zu viel auf einmal kommt gerade ^^
Das ui hatte mich gar nicht gestört. Fand es vollkommen in Ordnung