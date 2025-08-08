Battlefield 6: Beta bereits von Cheatern betroffen

Anti-Cheat-System Javelin umgangen – Erste Cheater nach weniger als 24 Stunden in der Beta von Battlefield 6 gesichtet!

Weniger als 24 Stunden nach dem Start der offenen Beta von Battlefield 6 sind bereits erste Cheater im Spiel aktiv. Trotz der Implementierung des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin von Electronic Arts, das speziell zur Wahrung der Fairness im Spiel entwickelt wurde, zeigen Videoclips, dass es einigen Spielern gelungen ist, dieses System zu umgehen.

Just a quick heads up! Forcing players to enable TPM 2.0 and Kernel-level driver anti-cheat system doesn’t prevent hackers/cheaters spoofing and/or use 3rd party cheat software. Believe it or not, it is still happening on @Battlefield 6 Open Beta test! pic.twitter.com/pO6611a0Fp — Nova (@WisdomAegis) August 7, 2025

🚨CONFIRMED: Cheats are already working in Battlefield 6. This footage proves CHEATS are FULLY FUNCTIONAL on Day 1 of Early Access Beta. pic.twitter.com/j9WSyWPEI1 — ItsHapa (@ItsHapa) August 7, 2025

Ob und wie EA auf diese frühen Umgehungsversuche in Battlefield 6 reagiert, bleibt abzuwarten.