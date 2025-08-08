Battlefield 6: Beta bereits von Cheatern betroffen

26 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Anti-Cheat-System Javelin umgangen – Erste Cheater nach weniger als 24 Stunden in der Beta von Battlefield 6 gesichtet!

Weniger als 24 Stunden nach dem Start der offenen Beta von Battlefield 6 sind bereits erste Cheater im Spiel aktiv. Trotz der Implementierung des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin von Electronic Arts, das speziell zur Wahrung der Fairness im Spiel entwickelt wurde, zeigen Videoclips, dass es einigen Spielern gelungen ist, dieses System zu umgehen.

Ob und wie EA auf diese frühen Umgehungsversuche in Battlefield 6 reagiert, bleibt abzuwarten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

26 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. buimui 433230 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 08.08.2025 - 19:33 Uhr

    Das ging aber Fix. Schade das Menschen so etwas nötig haben und anderen den Spaß verderben.

    0
  2. MeisterJaegerWF 44235 XP Hooligan Schubser | 08.08.2025 - 19:52 Uhr

    Solche Spinner gab es schon immer und wird es immer geben. Leider stecken sie Ihr Talent nicht in die Entwicklung von wichtiger Software sondern machen lieber anderen Leuten das Leben schwer. Schade aber meinen Spielspass trübt das nicht.

    0
  3. Hille 3290 XP Beginner Level 2 | 08.08.2025 - 19:55 Uhr

    Möge allen bitte endlich der Blitz beim Scheißen treffen ⚡💥⚡💥⚡!!!! Tja, die die nichts können bescheissen immer! Diese Pfeifen.. deswegen spiele ich nicht mehr Online.. man denkt man ist zu langsam, doch am Ende sieht man warum man so etwas denkt. Möge denen beim Händewaschen die Ärmel herunter rutschen..

    0
  4. Terendir 131380 XP Elite-at-Arms Bronze | 08.08.2025 - 19:55 Uhr

    Bannen und rechtliche Schritte einleiten mit dem Fokus auf entstandene Gewinne und Markenschsden. Wer das nutzt hat es nicht anders verdient

    0

Hinterlasse eine Antwort