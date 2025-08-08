Battlefield 6: Beta bereits von Cheatern betroffen

Weniger als 24 Stunden nach dem Start der offenen Beta von Battlefield 6 sind bereits erste Cheater im Spiel aktiv. Trotz der Implementierung des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin von Electronic Arts, das speziell zur Wahrung der Fairness im Spiel entwickelt wurde, zeigen Videoclips, dass es einigen Spielern gelungen ist, dieses System zu umgehen.
Just a quick heads up! Forcing players to enable TPM 2.0 and Kernel-level driver anti-cheat system doesn’t prevent hackers/cheaters spoofing and/or use 3rd party cheat software. Believe it or not, it is still happening on @Battlefield 6 Open Beta test! pic.twitter.com/pO6611a0Fp
— Nova (@WisdomAegis) August 7, 2025
🚨CONFIRMED: Cheats are already working in Battlefield 6.
This footage proves CHEATS are FULLY FUNCTIONAL on Day 1 of Early Access Beta. pic.twitter.com/j9WSyWPEI1
— ItsHapa (@ItsHapa) August 7, 2025
Ob und wie EA auf diese frühen Umgehungsversuche in Battlefield 6 reagiert, bleibt abzuwarten.
Das ging aber Fix. Schade das Menschen so etwas nötig haben und anderen den Spaß verderben.
Solche Spinner gab es schon immer und wird es immer geben. Leider stecken sie Ihr Talent nicht in die Entwicklung von wichtiger Software sondern machen lieber anderen Leuten das Leben schwer. Schade aber meinen Spielspass trübt das nicht.
Möge allen bitte endlich der Blitz beim Scheißen treffen ⚡💥⚡💥⚡!!!! Tja, die die nichts können bescheissen immer! Diese Pfeifen.. deswegen spiele ich nicht mehr Online.. man denkt man ist zu langsam, doch am Ende sieht man warum man so etwas denkt. Möge denen beim Händewaschen die Ärmel herunter rutschen..
Bannen und rechtliche Schritte einleiten mit dem Fokus auf entstandene Gewinne und Markenschsden. Wer das nutzt hat es nicht anders verdient