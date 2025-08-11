Battlefield 6: BF6 vs Battlefield 2042: Zerstörung & Physik im Vergleich

Battlefield 6 vs Battlefield 2042: Zerstörung & Physik im Vergleich auf RTX 5090.

Die neuesten Vergleichsvideos zeigen eindrucksvoll, wie Battlefield 6 die Messlatte für Umgebungszerstörung und physikalische Simulation deutlich höher legt als Battlefield 2042.

Das folgende Video bietet einen direkten Vergleich der Zerstörungsmechaniken beider Spiele. Ihr seht, wie Gebäude, Fahrzeuge und Terrain in Battlefield 6 realistischer und dynamischer reagieren – inklusive Partikeleffekten, Trümmerverhalten und Materialverformung.

Wenn ihr wissen wollt, wie sich die beiden Titel auf einem High-End-PC mit RTX 5090 schlagen, sind diese Videos besonders sehenswert:

Battlefield 6 wurde hier in 4K mit 120 FPS, inklusive Raytracing, DLSS und maximalen Grafikeinstellungen auf dem PC aufgezeichnet.