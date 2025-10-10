Battlefield 6: BF6 vs Battlefield 3 – Operation Firestorm im Grafikvergleich

Fans der Battlefield-Reihe können nun die grafische Entwicklung der Serie auf der ikonischen Karte Operation Firestorm direkt nachvollziehen.
In einem umfassenden Vergleich zwischen Battlefield 6 und Battlefield 3 werden Texturen, Lichteffekte, Explosionen und Umgebungsdetails gegenübergestellt, wodurch deutlich wird, wie weit die Technik seit 2011 fortgeschritten ist.
4 Kommentare
Das ist optisch schon ein ordentliches Upgrade. Nach ziemlich genau 14 Jahren darf mann das dann aber auch irgendwie erwarten. 😅
Dafür das es 14? Jahre alt ist sieht es aber auch noch immer verdammt gut aus.
Hat sich doch einiges geändert, so auf den ersten Blick wenn man das nicht direkt gegenüber stellt hätte ich gesagt es hat sich fast gar nichts verändert , außer halt Auflösung, aber so ist das mit der Erinnerung und Nostalgie.
Wow, sieht richtig beeindruckend aus ! Ich finde BF3 sieht aber heute noch gut aus. Zumindest im Video. Ich bin mal gespannt ob mich BF6 heute noch so fesseln kann seiner Zeit BFBC, BF3 und BF4. Bad Company habe ich auf der 360 so rauf- und runtergesuchtet… Nostalgie pur.