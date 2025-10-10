Battlefield 6: BF6 vs Battlefield 3 – Operation Firestorm im Grafikvergleich

Ein direkter Vergleich zeigt die grafischen Fortschritte zwischen Battlefield 3 und Battlefield 6 auf der Karte Operation Firestorm – Spieler erleben Explosionen, Texturen und Details wie nie zuvor.

Fans der Battlefield-Reihe können nun die grafische Entwicklung der Serie auf der ikonischen Karte Operation Firestorm direkt nachvollziehen.

In einem umfassenden Vergleich zwischen Battlefield 6 und Battlefield 3 werden Texturen, Lichteffekte, Explosionen und Umgebungsdetails gegenübergestellt, wodurch deutlich wird, wie weit die Technik seit 2011 fortgeschritten ist.