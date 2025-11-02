Battlefield 6: Casual Breakthrough-Modus für entspannteres Gameplay

Battlefield 6 führt neuen Modus „Casual Breakthrough“ für entspannteres Gameplay ein!

wMit Casual Breakthrough erweitert Battlefield 6 das Multiplayer-Erlebnis um einen neuen, zugänglicheren Spielmodus.

Dieser richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die in die Welt von Battlefield eintauchen möchten, ohne den vollen Druck eines kompetitiven PvP-Gefechts zu erleben.

Der Modus ist ab sofort im Hauptmenü unter dem Reiter Multiplayer verfügbar und bietet eine ausgewogene Mischung aus taktischer Action und entspanntem Fortschrittssystem.

In Casual Breakthrough treten insgesamt 16 echte Spieler in zwei Teams gegeneinander an, die jeweils von 16 KI-gesteuerten Soldaten unterstützt werden.

Diese Kombination aus menschlichen und computergesteuerten Gegnern sorgt für ein dynamisches, aber weniger stressiges Spielerlebnis.

Ihr könnt in diesem Modus Karriere-EP, Waffen-EP und Battle-Pass-EP verdienen sowie Herausforderungen abschließen. Dabei gilt: Aktionen gegen echte Spieler bringen volle Erfahrungspunkte, während Aktionen gegen KI-Gegner mit reduzierter EP-Belohnung versehen sind.

Zum Start von Casual Breakthrough stehen die Karten Siege of Cairo und Empire State zur Verfügung. Auf Dogtags, Accolades und Karriere-Statistiken müsst ihr in diesem Modus allerdings verzichten.

Der Fokus liegt hier klar auf einer entspannten, aber lohnenden Spielerfahrung, die sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Veteranen geeignet ist, die einfach ohne Wettkampfdruck spielen möchten. Das Entwicklerteam hinter Battlefield 6 bittet die Community auch weiter um Feedback, um den neuen Modus weiter zu optimieren.

Mit Casual Breakthrough zeigt Battlefield 6 einmal mehr seine Vielseitigkeit und bietet euch eine neue Möglichkeit, Fortschritt zu erzielen, Spaß zu haben und den Kriegsschauplatz in eurem eigenen Tempo zu erleben.