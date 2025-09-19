Battlefield 6: Das sind die Grafikmodi für Xbox und PlayStation

Xbox Series X- und PlayStation 5-Spieler wählen zwischen zwei Grafikmodi in Battlefield 6.

Wie es für die meisten grafisch anspruchsvollen Spiele auf Konsolen mittlerweile üblich ist, werden auch in Battlefield 6 bis zu zwei Grafikmodi in den Optionen zur Auswahl stehen.

Laut einem Bericht von GameSpot wählen Spieler zwischen den Modi Qualität und Leistung auf Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Die Xbox Series S besitzt nur einen festen Modus.

Battlefield Studios will diese Auflösungen und Bildraten auf den jeweiligen Konsolen erreichen:

Xbox Series X

Modus Qualität: Maximale Auflösung von 1440p und angestrebte 60fps

Modus Leistung: Maximale Auflösung von 1280p und angestrebte 80fps und mehr

Xbox Series S:

Maximale Auflösung von 1080p und angestrebte 60fps

PlayStation 5:

Modus Qualität: Maximale Auflösung von 1440p und angestrebte 60fps

Modus Leistung: Maximale Auflösung von 1280p und angestrebte 80fps und mehr

PlayStation 5 Pro:

Modus Qualität: Maximale Auflösung von 2160p und angestrebte 60fps

Modus Leistung: Maximale Auflösung von 1620p und angestrebte 80fps und mehr