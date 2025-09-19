Battlefield 6: Das sind die Grafikmodi für Xbox und PlayStation

Image: Electronic Arts

Xbox Series X- und PlayStation 5-Spieler wählen zwischen zwei Grafikmodi in Battlefield 6.

Wie es für die meisten grafisch anspruchsvollen Spiele auf Konsolen mittlerweile üblich ist, werden auch in Battlefield 6 bis zu zwei Grafikmodi in den Optionen zur Auswahl stehen.

Laut einem Bericht von GameSpot wählen Spieler zwischen den Modi Qualität und Leistung auf Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Die Xbox Series S besitzt nur einen festen Modus.

Battlefield Studios will diese Auflösungen und Bildraten auf den jeweiligen Konsolen erreichen:

Xbox Series X

  • Modus Qualität: Maximale Auflösung von 1440p und angestrebte 60fps
  • Modus Leistung: Maximale Auflösung von 1280p und angestrebte 80fps und mehr

Xbox Series S:

  • Maximale Auflösung von 1080p und angestrebte 60fps

PlayStation 5:

  • Modus Qualität: Maximale Auflösung von 1440p und angestrebte 60fps
  • Modus Leistung: Maximale Auflösung von 1280p und angestrebte 80fps und mehr

PlayStation 5 Pro:

  • Modus Qualität: Maximale Auflösung von 2160p und angestrebte 60fps
  • Modus Leistung: Maximale Auflösung von 1620p und angestrebte 80fps und mehr

  1. faktencheck 129680 XP Man-at-Arms Onyx | 19.09.2025 - 13:30 Uhr

    Auf dem Papier liest sichd as erstmal gut. Hoffe das es nicht nur bei den „angestrebten“ 60 FpS bleibt und diese auch erreicht werden. Schön das man auch die S entsprechend optimiert hat und somit Benefit für die anderen Konsolen erzeugen konnte.

  2. Uglycoyote 15190 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.09.2025 - 13:41 Uhr

    Also Standart wie immer Performance oder Quali mit wenig Optionen sonst noch dabei.

    • Teddofryo 53095 XP Nachwuchsadmin 6+ | 19.09.2025 - 15:02 Uhr
      Antwort auf CrossSkull

      Jau freue mich auch, habs auch schon vorbestellt und dazu noch Yotei🤙🏼🤙🏼 Oktober/November hart gebongt😅

      • CrossSkull 4820 XP Beginner Level 2 | 19.09.2025 - 15:33 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Jupp GoY hab ich auch vorbestellt und Battlefield 6 die Phantom Edition, diesen Monat noch Silent Hill f 😉

