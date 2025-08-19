Battlefield 6: Datamine deutet auf größere Karten und neue Fahrzeuge

Mirak Valley und Eastwood als neue Karten enthüllt – Entwickler reagieren auf Kritik an Kartengröße in Battlefield 6 Open Beta.

Ein aktueller Datamine zu Battlefield 6 hat Hinweise auf zwei neue Karten geliefert, die größer ausfallen als jene, die während der Beta-Phase verfügbar waren.

Die Informationen stammen aus der 1BF-Gruppe, die bereits mehrfach Inhalte zu Battlefield 6 geleakt hat. Die erste Karte mit dem Namen Mirak Valley befindet sich in Tadschikistan und soll zum offiziellen Spielstart verfügbar sein.

Sie gilt als die bislang größte Karte im Spiel. Die zweite Karte, Eastwood, ist laut den Daten für die erste Saison nach Veröffentlichung vorgesehen. Sie enthält neue Umgebungen wie einen Golfplatz, eine große Villa sowie mehrere zerstörte Gebäude.

Zusätzlich wurden zwei neue Fahrzeuge entdeckt, die mit der Karte Eastwood eingeführt werden sollen: ein Golfcart und ein Boot. Ein Vergleich der Kartengrößen mit der Beta-Map Siege of Cairo zeigt, dass Mirak Valley und Eastwood deutlich umfangreicher sind.

Insgesamt nennt der Bericht vier große Karten, die für Battlefield 6 geplant sind: Mirak Valley, Sobek City, Operation Firestorm und Eastwood.

Die Entwickler hatten bereits bestätigt, dass außerhalb der Beta größere Karten existieren, um auf die Kritik der Spielergemeinschaft zu reagieren, die die Kartengröße als zu gering empfand. Da die Informationen aus einem Datamine stammen, sind Änderungen bis zur finalen Veröffentlichung des Spiels möglich.