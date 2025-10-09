Battlefield 6: Day One-Patch für Xbox Series X|S live

In rund 24 Stunden startet der Launch von Battlefield 6. Der im Vorfeld angekündigte Day One Patch scheint schon jetzt verfügbar zu sein. Zumindest für Xbox Series X|S gibt es ein 1,43 GB großes Update zum Herunterladen.
Vollständige Patch Notes liegen uns derzeit noch nicht vor. Im Vorfeld hatte der Entwickler eine Vorschau auf die über 200 Änderungen veröffentlicht. Ihr könnt sie hier nachlesen.
Schönes Ding
Für PS5/Pro ist auch schon online, habe ich heute morgen schon runterladen können 😉
Der Tag kann gar nicht schnell genug vorbei gehen , bin ich ehrlich .
Ich bin so hyped auf morgen 😊👍
Bin gespannt wie das Feedback zur Performance und Bugs sein wird.
Die ersten Tests zu Battlefield 6 sind ja schon recht vielversprechend. Ich freue mich, wenn es morgen endlich losgeht.
Vorbildlich!