Battlefield 6: Day One-Patch für Xbox Series X|S live

6 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Rechtzeitig vor dem Launch wurde der Day One-Patch für Battlefield 6 auf Xbox bereitgestellt.

In rund 24 Stunden startet der Launch von Battlefield 6. Der im Vorfeld angekündigte Day One Patch scheint schon jetzt verfügbar zu sein. Zumindest für Xbox Series X|S gibt es ein 1,43 GB großes Update zum Herunterladen.

Vollständige Patch Notes liegen uns derzeit noch nicht vor. Im Vorfeld hatte der Entwickler eine Vorschau auf die über 200 Änderungen veröffentlicht. Ihr könnt sie hier nachlesen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. CrossSkull 6540 XP Beginner Level 3 | 09.10.2025 - 16:42 Uhr

    Für PS5/Pro ist auch schon online, habe ich heute morgen schon runterladen können 😉

    0
  3. JohnWick 75265 XP Tastenakrobat Level 3 | 09.10.2025 - 16:50 Uhr

    Der Tag kann gar nicht schnell genug vorbei gehen , bin ich ehrlich .
    Ich bin so hyped auf morgen 😊👍

    0
  5. Bootie Sweat 11320 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 09.10.2025 - 17:08 Uhr

    Die ersten Tests zu Battlefield 6 sind ja schon recht vielversprechend. Ich freue mich, wenn es morgen endlich losgeht.

    0

Hinterlasse eine Antwort