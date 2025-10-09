Battlefield 6: Day One-Patch für Xbox Series X|S live

Rechtzeitig vor dem Launch wurde der Day One-Patch für Battlefield 6 auf Xbox bereitgestellt.

In rund 24 Stunden startet der Launch von Battlefield 6. Der im Vorfeld angekündigte Day One Patch scheint schon jetzt verfügbar zu sein. Zumindest für Xbox Series X|S gibt es ein 1,43 GB großes Update zum Herunterladen.

Vollständige Patch Notes liegen uns derzeit noch nicht vor. Im Vorfeld hatte der Entwickler eine Vorschau auf die über 200 Änderungen veröffentlicht. Ihr könnt sie hier nachlesen.