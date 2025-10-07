Battlefield 6: Day One Patch mit über 200 Änderungen

Bewegung der Soldaten, Rückstoß bei automatischen Waffen und mehr werden im Day One Patch von Battlefield 6 enthalten sein.

Kurze vor dem Launch von Battlefield 6 an diesem Freitag, wird es einen Day One Patch für den Shooter geben.

Wie Battlefield Studios vorab mitteilt, wird dieser Patch Fehlerkorrekturen, Balancing-Verbesserungen und Optimierungen des Gameplays enthalten. Mehr als 200 Änderungen werden enthalten sein.

Die vollständigen Patch Notes folgen zwar erst noch, doch hat man eine Vorschau mit wichtigen Anpassungen gegenüber der Beta vorab kommuniziert.

Unter anderem wurden Bewegung und Tempo der Soldaten verbessert und ein Balancing des Rückstoßes bei automatischen Waffen vorgenommen.

Werft einen Blick in die Vorschau der Patch Notes für weitere erste Details.

Battlefield 6 – Day One Patch (Vorschau) Spieler:in Ihr werdet feststellen, dass sich die Bewegung reaktiver anfühlt – nach Änderungen am Tempo und der Behebung verschiedener Bewegungsprobleme, wordurch das Gameplay nun reibungslos und ausgewogen abläuft. Waffen Das Balancing des Rückstoßes bei automatischen Waffen wurde überarbeitet. Über große Distanzen ist er jetzt typischer und belohnt Einzelschüsse sowie Salvenkontrolle.

Zahlreiche Waffenerweiterungen wurden korrigiert und werden jetzt in Menüs und im Spiel korrekt angezeigt. Gadgets Der LTLM II (Lasermarkierer) wurde überarbeitet und hat jetzt flüssigere Einsatzanimationen, aktualisierte Grafik und mehrere Fixes für eine bessere Benutzung.

Der MBT-LAW ist jetzt der Standardwerfer für die Pionier-Klasse, mit präziserer Flugbahn, verbesserter Zielführung und deutlicherer Visierung.

Der MAS 148 Glaive hat jetzt einen realistischeren Raketenpfad, verbesserten Zoom und Zielerfassung, ein schärferes Visierbild und einen konsistenteren Fahrzeugschaden.

Spawnsender sind jetzt auf einen Spawn pro Spieler:in (vier pro Squad) begrenzt, um das Balancing zu bewahren und zu häufigen Einsatz zu vermeiden. Karten und Modi Die Layouts für „Rush“ und „Durchbruch“ wurden überarbeitet, um das Balancing zwischen dem angreifenden und dem verteidigenden Team zu verbessern.

„Operation Firestorm“ hat Verbesserungen beim Überspringen und der Leistung erhalten, und bei „Belagerung von Kairo“ wurden Probleme mit Spawn-Kills und „Nicht im Spielfeld“ behoben. UI & HUD UI- und HUD-Elemente sind jetzt klarer, mit aktualisierten Overlays, animierten Pings, neuen Minikarten-Optionen und flüssigerer Navigation bei Ausrüstung und Einsatz. Einstellungen Einstellungen und Steuerung haben neue Optionen wie VO-Lautstärkeregler, Kamerawippen beim Sprint reduzieren und Ein-/Ausschalten des Kameraschwenks für bessere Zugänglichkeit erhalten. Außerdem wurden Optimierungen an denn verschiedenen Plattformen vorgenommen. Audio Der Geräuschteppich wurde gesäubert – Pings sind jetzt leichter zu hören, Waffen und Fahrzeuge klingen schärfer, und fehlende oder verzögerte Effekte stören nicht länger eure Aufmerksamkeit. Netzwerk Netcode-Verbesserungen reduzieren Desync, sorgen dafür, dass sich das Time-to-Death-Gefühl fairer anfühlt, und beseitigen Fälle von unsichtbarem Schaden.