Battlefield 6: Der erfolgreichste Shooter 2025

Battlefield 6 dominiert den Shooter-Markt 2025 und übertrifft die Verkaufszahlen von Call of Duty: Black Ops 7.

Das Rennen um den Shooter-Thron 2025 ist entschieden – und es hat einen überraschend klaren Sieger: Battlefield 6.

Der aktuelle Teil der traditionsreichen Serie konnte sich weltweit an die Spitze der Verkaufscharts setzen und ließ damit sogar Call of Duty: Black Ops 7, sonst ein nahezu sicherer Platzhirsch, hinter sich.

Branchenanalysten führen den Erfolg auf mehrere Faktoren zurück: eine starke technische Umsetzung, das dynamische Schlachtfeld-Design und neue Multiplayer-Elemente, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger ansprechen. Während Black Ops 7 trotz guter Kritiken etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, traf Battlefield 6 offenbar genau den Nerv der Spieler.

Mit diesem Erfolg schreibt Electronic Arts ein wichtiges Kapitel für die Marke – und setzt zugleich ein deutliches Zeichen im hart umkämpften Shooter-Genre. Ob Battlefield diesen Schwung ins kommende Jahr mitnehmen kann, bleibt spannend.