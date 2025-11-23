Battlefield 6: Der erfolgreichste Shooter 2025

Das Rennen um den Shooter-Thron 2025 ist entschieden – und es hat einen überraschend klaren Sieger: Battlefield 6.
Der aktuelle Teil der traditionsreichen Serie konnte sich weltweit an die Spitze der Verkaufscharts setzen und ließ damit sogar Call of Duty: Black Ops 7, sonst ein nahezu sicherer Platzhirsch, hinter sich.
Branchenanalysten führen den Erfolg auf mehrere Faktoren zurück: eine starke technische Umsetzung, das dynamische Schlachtfeld-Design und neue Multiplayer-Elemente, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger ansprechen. Während Black Ops 7 trotz guter Kritiken etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, traf Battlefield 6 offenbar genau den Nerv der Spieler.
Mit diesem Erfolg schreibt Electronic Arts ein wichtiges Kapitel für die Marke – und setzt zugleich ein deutliches Zeichen im hart umkämpften Shooter-Genre. Ob Battlefield diesen Schwung ins kommende Jahr mitnehmen kann, bleibt spannend.
War zu erwarten, nächstes Jahr wird es aber wieder CoD sein.
Wohlverdient 👍
Das ganze wirkt schon etwas absurd.
Man könnte meinen die hätten sich gedacht : Ach wir machen mit One, V & 2042 mal nicht so tolle Battlefields und dann liefern wir mit BF6 so richtig ab.
Wie kann man nach den ganzen Fehltritten mit BF6 genau ins Schwarze treffen?
(Das ist nur mein persönliches empfinden. Nach den von mir geliebten BF3 & BF4 haben mich die Nachfolger alle enttäuscht)
So gut waren die Kritiken aber auch nicht. Der score liegt bei müden 65. Mal sehen wie es nächstes Jahr aussieht wenn kein Battlefield in die Quere kommt…wobei EA dann bestimmt auch nen DLC oder etwas raushaut.
Battlefield 6 spielt sich aber auch wirklich klasse.
Ich gebe eigentlich nicht so viel darauf aber gerade die User Critics von BO7 sind mit 1,6 absolut katastrophal.
Dice muss jetzt am Ball bleiben und ordentlich Content liefern.
Gratulation dazu. Die Kampagne werde ich mal im GP spielen. Was ich, gemessen an der öffentlichen Wahrnehmung, interessant finde:
Battlefield 6 Metascore: 83
Halo 5 Metascore: 84
In der öffentlichen Wahrnehmung sind Kampagnen die Aushängeschilder der jeweiligen Spiele, da die Halo 5 Kampagne so schlecht aufgenommen wurde, entstand ein eher verzerrtes, negativ behaftetes Bild der Situation, der Multiplayer hingegen war absolut top damals.
Ich glaube man kann Metacritic Scores bei 10 Jahren zw. den Releases kaum vergleichen. Viele Features die damals vielleicht noch innovativ oder recht unverbraucht waren, werden heute vorausgesetzt…fehlen sie heute in nem Shooter, sorgt das eher nur noch für Kopfschütteln.
Schön das Dice es geschafft hat ,die Serie wieder auf Kurs zu bekommen.
Hat mir gut gefallen, aber an cod bleibe ich persönlich doch stärker hängen
Das freut mich nur dürfen sie sich nicht drauf ausruhen es gibt noch viel zu tun.
CoD hat sich drauf ausgeruht das Ergebnis sieht man ja 😂🤦🏻♂️