Battlefield 6: DICE: Für größere Karten brauchen wir sehr viel Zeit

Der Entwickler von Battlefield 6 weiß, dass sich die Spieler größere Karten wünschen, doch das sei sehr zeitintensiv.

DICE bekommt seit Monaten dasselbe Feedback: Battlefield 6 brauche größere, offenere Karten mit mehr Raum für Fahrzeuge und klassische Battlefield‑Momente. Viele der Launch‑Maps erfüllten diese Erwartungen nicht, und obwohl das Studio lange nur vage von „Zuhören“ sprach, wird nun klar, dass man auch handeln will.

Gegenüber PC Gamer erklärte Seasons‑Producer Philipp Girette, dass das Team die Kritik sehr deutlich vernommen habe. Als Beispiel verwies er auf die jüngsten Tests von „Golmud Bahn“ in Battlefield‑Labs– ein Fan‑Favorit aus früheren Teilen, der gezielt wegen seiner Größe und Offenheit zurückgebracht wird.

Die Map schafft es zwar nicht mehr in Season 2, doch die Häufigkeit der Tests zeigt, wie sehr DICE daran interessiert ist, sie so schnell wie möglich ins Spiel zu bringen.

Die beiden neuen Season‑2‑Maps, „Kontaminiert“ und „Hagental Basis“, waren bereits vor dem Launch geplant. Dennoch nahm DICE kurzfristig Anpassungen vor: Interne Tests hatten gezeigt, dass die Flugzonen zu klein waren, weshalb sie vor Veröffentlichung erweitert wurden.

Auf die Frage, ob das „größer ist besser“-Prinzip auch auf bestehende Karten angewendet werden könnte – etwa auf das oft kritisierte Sobek City – reagierte das Studio zurückhaltend. Girette erklärte, dass die Priorität immer auf den Maps liege, die gerade in Entwicklung sind. Größere Umbauten an bestehenden Karten seien möglich, aber nicht kurzfristig zu erwarten und definitiv kein Thema für Season 2.

DICE‑Producer Kit Eklöf ergänzte, dass die Entwicklung neuer Karten extrem zeitintensiv sei und das Team trotz der Unterstützung mehrerer Studios weltweit sehr gezielt entscheiden müsse, wo Ressourcen eingesetzt werden.

Battlefield 6 sei ein großes Schiff, das sich nur langsam drehen lasse. Während die erste Welle der Season‑2‑Inhalte bereits verfügbar ist und weitere Updates im März und April folgen, bleibt klar: Die Zukunft des Spiels wird stärker von großen, offenen Schlachtfeldern geprägt sein – aber Geduld bleibt weiterhin gefragt.