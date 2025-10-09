Battlefield 6: DICE: Server sollten bereit für den Launch sein

Die Server sollten bereit sein, wenn Battlefield 6 am Freitag erscheint, sagt der Lead Producer.

Jeder kennt das Gefühl: Der Release eines neuen Spiels steht bevor. Man freut sich schon Tage vorher sehr auf den Launch und hat alle Maßnahmen getroffen, damit man von der ersten Minute an mit dabei ist, wenn die Server online gehen.

Doch wie so oft ist der Ansturm zu groß oder der Entwickler hat sich nicht ausreichend vorbereitet. Die Folge: Die Warteschlange mit er Zahl, die irgendwie nie kleiner zu werden scheint.

Ein solches Szenario wünschen sich Spieler von Battlefield 6 mit Sicherheit nicht, wenn der Shooter am Freitag offiziell erscheint.

Battlefield Studios öffnet die Server am 20. Oktober um 17:00 Uhr unserer Zeit. Wir wissen aber, dass die Server schon online sind, wie wir hier berichtet hatten.

Angst vor einer Warteschlange zu sitzen, wenn Millionen Spieler aufs Schlachtfeld stürmen oder die Kampagne starten, hat ein User auf X. Er fragte David Sirland, Lead Producer bei DICE, ob die Server denn auch bereit wären am Freitag.

Laut Sirland sollten die Server bereit sein, wie er auf die Frage antwortete. Man plane jedenfalls dafür. Die Erfahrungen in der Open Beta von Battlefield 6 haben zudem dabei geholfen, das Interesse am Spiel einzuschätzen.

Die Beta von Battlefield 6 erreichte allein auf Steam mehr als 500.000 Spieler gleichzeitig.

Ob die Server also standhalten werden?

Morgen um 17:00 Uhr werden wir es wissen.