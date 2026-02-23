Battlefield 6: DICE verspricht Verbesserungen für Todesfalle Jeep

Battlefield 6 hat sich seit dem Release viel Lob verdient, doch ein Problem begleitet das Spiel seit Tag eins: das LGT‑Jeep, das leichteste und häufigste Fahrzeug im gesamten Fuhrpark. Schon kurz nach dem Launch galt es als völlig unbrauchbar – ein Transportmittel, das seine einzige Aufgabe, Spieler sicher über die Karte zu bringen, nicht erfüllt.
Vier Sitze, ein Turmgeschütz und keinerlei Schutz vor Kugeln oder Minen machen jede Fahrt zur Einladung für fünf kostenlose Kills.
Mehr als vier Monate später hat sich daran kaum etwas geändert. Teams ignorieren die Jeeps konsequent, und die wenigen Mutigen, die doch einsteigen, werden meist sofort zerstört oder springen nach Sekunden wieder ab.
Entsprechend direkt fiel die Frage an zwei DICE‑Entwickler im Gespräch über Season 2 aus: Wann hören die Jeeps endlich auf, schlecht zu sein?
Die kurze Antwort: DICE weiß genau, wie schlecht die Lage ist – und arbeitet nun aktiv an Verbesserungen. Kit Eklöf, Hardware‑Producer bei DICE, bestätigte gegenüber PC Gamer, dass das Feedback angekommen sei. Gleichzeitig kündigte er an, dass im Rahmen von Battlefield Labs bald ein Testlauf startet, der gezielt Verbesserungen für leichte Fahrzeuge ausprobiert.
Man habe klar verstanden, dass viele Spieler die Fahrzeuge derzeit als „Death Traps“ empfinden, und wolle ein ganzes Paket an Anpassungen testen.
Konkrete Details stehen noch aus, doch erstmals deutet DICE an, dass das LGT nicht länger das Sorgenkind von Battlefield 6 bleiben soll.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja ist immer mein Lieblingsopfer auf den Karten 😅
Das größte Problem des Games ist meiner Meinung nach das Snipern. Wenn die Kugeln einem um die Ohren sausen gibt es kein Debuff. Unterdrückungsfeuer muss Auswirkungen haben und das Zielen für ein paar Sekunden massiv erschweren… Gibts quasi nicht…
Wenn es keine anderen Probleme gibt: go for it… 😅
Mich stören eher die paar PC Sniper, die auf ihrem Spawn sitzen bleiben und über die halbe Map schießen…
Aber mein Pech, dass ich mit Freunden nur über Crossplay spielen kann…
Ich denke es gibt wichtigeres Dinge, um die man sich kümmern sollte, diese Nebenschauplätze machen das Spiel nicht besser.
Dank der Free Play Days konnte ich Battlefield ausgiebig testen. Vier Stunden Kampagne? Ernsthaft? Das ist für einen Vollpreistitel einfach lächerlich auch wenn sie gut gemacht ist.
Der Multiplayer ist maximal Durchschnitt. Ganz nett für ein paar Runden, aber nichts, was langfristig fesselt. Ich habe zwar den ganzen Sonntag damit verbracht, aber eher aus Neugier als aus echter Begeisterung.
Unterm Strich ist das für mich viel zu wenig Inhalt für 70 €. Hätte ich dafür den vollen Preis bezahlt, hätte ich mich ordentlich über den Tisch gezogen gefühlt.
Das es so ist habe ich leider zu spät erkannt. Bin mit meinen Kumpels jetzt wieder bei BF1 gelandet.
Habe aber schon gut Kills gemacht mit Jeep als Fahrer und am MG 😂😂
Na immerhin nach 4monaten