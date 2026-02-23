Battlefield 6: DICE verspricht Verbesserungen für Todesfalle Jeep

Nach Monaten der Kritik bestätigt das Studio, dass leichte Fahrzeuge in Battlefield 6 überarbeitet werden.

Battlefield 6 hat sich seit dem Release viel Lob verdient, doch ein Problem begleitet das Spiel seit Tag eins: das LGT‑Jeep, das leichteste und häufigste Fahrzeug im gesamten Fuhrpark. Schon kurz nach dem Launch galt es als völlig unbrauchbar – ein Transportmittel, das seine einzige Aufgabe, Spieler sicher über die Karte zu bringen, nicht erfüllt.

Vier Sitze, ein Turmgeschütz und keinerlei Schutz vor Kugeln oder Minen machen jede Fahrt zur Einladung für fünf kostenlose Kills.

Mehr als vier Monate später hat sich daran kaum etwas geändert. Teams ignorieren die Jeeps konsequent, und die wenigen Mutigen, die doch einsteigen, werden meist sofort zerstört oder springen nach Sekunden wieder ab.

Entsprechend direkt fiel die Frage an zwei DICE‑Entwickler im Gespräch über Season 2 aus: Wann hören die Jeeps endlich auf, schlecht zu sein?

Die kurze Antwort: DICE weiß genau, wie schlecht die Lage ist – und arbeitet nun aktiv an Verbesserungen. Kit Eklöf, Hardware‑Producer bei DICE, bestätigte gegenüber PC Gamer, dass das Feedback angekommen sei. Gleichzeitig kündigte er an, dass im Rahmen von Battlefield Labs bald ein Testlauf startet, der gezielt Verbesserungen für leichte Fahrzeuge ausprobiert.

Man habe klar verstanden, dass viele Spieler die Fahrzeuge derzeit als „Death Traps“ empfinden, und wolle ein ganzes Paket an Anpassungen testen.

Konkrete Details stehen noch aus, doch erstmals deutet DICE an, dass das LGT nicht länger das Sorgenkind von Battlefield 6 bleiben soll.