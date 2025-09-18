Battlefield 6: Doch kein Cross-Play unter Xbox und PlayStation

Image: Electronic Arts

Der Publisher von Battlefield 6 klärt auf, dass der Shooter kein eigenes Cross-Play nur für Konsole hat.

So mancher Shooter-Fans dürfte sich über die Nachricht gefreut haben: Wer Cross-Play in Battlefield 6 ausschaltetet, der spielt nur mit anderen Spielern auf Xbox und PlayStation. PC-Spiele bleiben außen vor.

Doch das ist nicht der Fall.

Auf einem Event zum Shooter konnte Dexerto die mit Electronic Arts Sache klären. Demnach wird das Matchmaking auf Konsolen bei eingeschaltetem Cross-Play Spieler auf Konsolen priorisieren. Es können aber auch einige auf PC mit dabei sein.

Wird das Cross-Play auf Konsole ausgeschaltet, wird man nur mit Spielern auf derselben Plattform gematcht.

Heißt also im Klartext: Schaltet ihr in Battlefield 6 Cross-Play auf der Xbox in den Einstellungen aus, werdet ihr nur mit anderen Xbox-Spielern ein Match bestreiten.

PC-Spieler können Cross-Play hingegen nicht deaktivieren.

