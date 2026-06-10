Battlefield 6: Druckwelle Update bringt Basar von Kairo, Vernichtungs-Modus und mehr

Mit dem neuen Season-3-Update Druckwelle erweitert Battlefield 6 das aktuelle Live-Content-Angebot um mehrere zentrale Neuerungen, darunter eine überarbeitete Klassiker-Map und neue Spielmodi.
Im Mittelpunkt steht der Basar von Kairo, eine modernisierte Neuinterpretation der bekannten Battlefield-3-Map Großer Basar. Das Areal wurde gezielt für enge Gefechte überarbeitet und setzt stark auf Nahkampf, Gassenkämpfe und taktische Hinterhalte. Überarbeitete Grafik- und Audioelemente sowie angepasste Bereiche sollen das klassische Layout in ein zeitgemäßes Battlefield-Erlebnis überführen.
Neben der Map führt das Update den neuen Vernichtungs-Modus ein, der die Intensität klassischer Battlefield-4-Gefechte aufgreift. Der 32-gegen-32-Modus ist dabei stärker auf taktische Entscheidungen und enge Gefechte ausgelegt, bei denen einzelne Fehler schnell über Sieg oder Niederlage entscheiden können.
Ergänzt wird das Update durch weitere Inhalte innerhalb von Season 3: Dazu zählen der Start von Battle Royale – Solos, eine globale Ingame-Feier innerhalb des Battlefield-Universums sowie die Einführung der PP-19-MP als neue Kultwaffe in Battlefield 6 und REDSEC.
Season 3 erweitert damit sowohl klassische als auch neue Spielmodi und setzt auf eine Mischung aus Nostalgie und frischem Live-Service-Content.
Zusätzlich steht eine kostenlose Testphase zur Verfügung, die bis zum 15. Juni läuft und allen Spielern Zugang zum All-Out-Warfare-Erlebnis ermöglicht, wie wir gestern schon berichtet haben.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nette Karte, wird aber sicher auch langweilig nach einigen Runden.
Also kann man die map eigentlich nur mit battlepass spielen?
Nein, die ist kostenlos für alle.
Sieht schon cool aus
Is etwas hektisch aber mit klaren Fronten so wie es sein sollte. Bin beim Test dabei und wann die Karte rockt überlege ich mir einen guten Sale kauf. Schade das BF nicht mehr mehr wert ist
Ich bin kein großer BTB Fan, von daher lässt mich Battlefield ohnehin kalt. Entweder du rennst bei solchen Matches die ganze Zeit rum und findest keine Sau oder du findest die ganze Horde und stirbst alle 2 Sekunden😩 Nichts davon macht auch nur ansatzweise Spaß☠️
Es dürfte nebenbei bemerkt auch wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, bis BF6 in EAPlay und damit im GamePass erscheint, für alle die interessiert sind.
Bei Metro und Game Pass Ultimate-Aufnahme wäre ich dabei 😬
Die neue Karte ist top, schön chaotisch und immer was los 👍
Ja, finde ich auch.
Battlefield ist für mich genauso langweilig geworden wie Call of Duty
Trailer machen können sie 👍
Bin mal gespannt auf die Karte