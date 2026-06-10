Battlefield 6: Druckwelle Update bringt Basar von Kairo, Vernichtungs-Modus und mehr

Mit dem neuen Season-3-Update Druckwelle erweitert Battlefield 6 das aktuelle Live-Content-Angebot um mehrere zentrale Neuerungen, darunter eine überarbeitete Klassiker-Map und neue Spielmodi.

Im Mittelpunkt steht der Basar von Kairo, eine modernisierte Neuinterpretation der bekannten Battlefield-3-Map Großer Basar. Das Areal wurde gezielt für enge Gefechte überarbeitet und setzt stark auf Nahkampf, Gassenkämpfe und taktische Hinterhalte. Überarbeitete Grafik- und Audioelemente sowie angepasste Bereiche sollen das klassische Layout in ein zeitgemäßes Battlefield-Erlebnis überführen.

Neben der Map führt das Update den neuen Vernichtungs-Modus ein, der die Intensität klassischer Battlefield-4-Gefechte aufgreift. Der 32-gegen-32-Modus ist dabei stärker auf taktische Entscheidungen und enge Gefechte ausgelegt, bei denen einzelne Fehler schnell über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Ergänzt wird das Update durch weitere Inhalte innerhalb von Season 3: Dazu zählen der Start von Battle Royale – Solos, eine globale Ingame-Feier innerhalb des Battlefield-Universums sowie die Einführung der PP-19-MP als neue Kultwaffe in Battlefield 6 und REDSEC.

Season 3 erweitert damit sowohl klassische als auch neue Spielmodi und setzt auf eine Mischung aus Nostalgie und frischem Live-Service-Content.

Zusätzlich steht eine kostenlose Testphase zur Verfügung, die bis zum 15. Juni läuft und allen Spielern Zugang zum All-Out-Warfare-Erlebnis ermöglicht, wie wir gestern schon berichtet haben.