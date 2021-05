Battlefield 6: EA: Im June macht es Boom

Autor:, in / Battlefield 6

Mit einem neuen Tweet kurbeln EA und DICE die Gerüchte um Battlefield 6 ordentlich an und verkünden: „Reimt die Wörter mit Soon – June Boom“, was als klarer Hinweis auf die EA Play-Show während der E3 2021 zu verstehen ist, die mit Battlefield 6 höchstwahrscheinlich für ein wahres Feuerwerk sorgen wird.

Ein offizielles Datum für die EA Play Live-Show steht noch nicht fest, könnte aber dennoch schon bald verkündet werden. Während Battlefield-Fans weiterhin eisern Woche für Woche die Daumen drücken, dass ein neuer Trailer zu Battlefield 6 veröffentlicht wird, könnte beim EA Play Live-Event mehr vom Multiplayer gezeigt werden.