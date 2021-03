Battlefield 6: EA macht sich über angeblichen Leak lustig

Ein Leak mit viel Inhalt, aber ohne echte Details. DICE und EA haben darauf die richtige Antwort: Spaghetti!

Einfach, weil es so schön ist – ohne weitere Worte!

#Spaghetti

– noodley

– slippy

– good with sauce

– good with garlic bread

– is spaghetti

– can be used as decoration

– always available

*also available as pasta https://t.co/bOVsdO1Unw pic.twitter.com/hUfZRsrYnZ

— Battlefield (@Battlefield) March 26, 2021