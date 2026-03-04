Battlefield 6: EA testet Solos und bereitet neue Großkarten auf Nightfall-Update vor

Battlefield 6 öffnet vom 06.03. bis 09.03.2026 Solo-Battle-Royale-Tests und erweitert die Spielerfahrung mit Golmud-Railway und Nightfall-Inhalten.

Die Entwickler von Battlefield 6 beobachten die Reaktionen auf Season 2 genau und geben gleichzeitig Einblicke in kommende Inhalte.

Die Contaminated Map wurde für ihre vielseitigen Flankierungsoptionen, die Fahrzeuginteraktionen und den ausbalancierten Luftkampf gelobt. Besonders die vergrößerte Luftkampffläche sorgt dafür, dass Piloten mehr Spielraum haben, während Bodenoperationen weiterhin taktische Tiefe behalten.

Ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung ist die großangelegte Karte Golmud Railway, die derzeit über Battlefield Labs getestet wird. Sie soll nicht nur eine enorme Größe bieten, sondern auch taktische Fahrzeugmechaniken und ein gleichmäßiges Spieltempo über die gesamte Map liefern.

Parallel dazu werden zentrale Systeme wie Bewegung, Progression, Portal SDK und Portal-Latenz überwacht. Bewegung und Fortschritt konzentrieren sich auf Spielbalance und Motivation, während Portal-Funktionen sicherstellen sollen, dass neue Inhalte schneller verfügbar sind und technische Probleme in Custom Games minimiert werden.

Das nächste größere Update Nightfall führt Nachtkampf-Szenarien ein, inklusive Nachtvisier und einer dunklen Map, die strategischen Einsatz von Ausrüstung erfordert. Außerdem werden Progression und Waffenmeisterschaft angepasst, um die Spielzeit zu optimieren. Das Ping-System wird ebenfalls überarbeitet, um visuelle Klarheit zu erhöhen und die Teamkoordination zu verbessern.

Für Battlefield: REDSEC steht eine Erweiterung unter Fort Lyndon bevor. Hier entsteht ein neuer Kampfpunkt mit temporär hochwertiger Beute, der neue taktische Möglichkeiten eröffnet. Auch der Battle Royale Modus erhält Anpassungen: Waffenlager werden direkt lootbar, Luftschläge werden ausbalanciert, Anti-Fahrzeug-Kisten korrekt befüllt, und später folgen neue Armor- und Ammo-Drops.

Spieler, die den Battle Royale Modus allein erleben möchten, können vom 06. bis 09. März 2026 die neuen Solo-Optionen in Battlefield Labs testen. Solos unterscheiden sich von Quads und Duos durch fehlende Wiederbelebungen, angepasste Missionen für Einzelspieler und veränderte XP-Skalierung, um ein ausgewogenes Einzelspieler-Erlebnis zu gewährleisten.