Battlefield 6: Eine neue Ära beginnt mit REDSEC und Season 1

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen Battlefield REDSEC, ein Free-to-Play-Erlebnis basierend auf der DNA von Battlefield.
REDSEC bringt eine neue Interpretation des Battle Royale-Genres, einen intensiven Wettkampfmodus namens Gauntlet und noch mehr Möglichkeiten Portal zu nutzen. Der Launch von REDSEC findet zeitgleich mit dem Start von Season 1 für Battlefield 6 statt, in der sich der Krieg nach Südkalifornien ausbreitet und neue saisonale Inhalte für das ultimative All-Out Warfare-Erlebnis mitbringt.
Ab sofort können sich Spieler kostenlos ins Gefecht stürzen – mit dem Launch von Battlefield REDSEC, einer Sandbox, angesiedelt in den Hinterhöfen und an den Stränden Kaliforniens und der zerstörbaren Umgebung von Fort Lyndon.
In diesem Free-to-Play-Erlebnis wartet die größte Battlefield-Karte aller Zeiten, Fort Lyndon, und bietet eine explosive Interpretation des Battle Royale-Genres. Die DNA von Battlefield verschmilzt mit dem Besten, was Battle Royale zu bieten hat und gibt Squads eine Vielzahl an Möglichkeiten, um in jedem Match den ultimativen Sieg zu erringen.
Spielende stürzen sich in eine gigantische Schlacht mit 100 Teilnehmenden, erkunden eine riesige Welt, um mächtige Ausrüstung zu finden und schalten feindliche Squads mit dem unverwechselbaren Gameplay von Battlefield aus. Die taktische Zerstörung bietet ein völlig neues Level an Strategie für das Genre, da Spieler sich ihren eigenen Weg zum Sieg bauen oder die Umgebung in eine tödliche Waffe verwandeln können, während sie gegnerische Squads erledigen.
Das Free-to-Play-Erlebnis von REDSEC beinhaltet auch Gauntlet, einen neuen Modus, der den Wettkampf zwischen Squads auf die nächste Intensitätsstufe hebt. In diesem schnellen Eliminierungsmodus treten acht Squads mit jeweils vier Spieler in einer Reihe dynamischer, rundenbasierter Missionen im Turnierformat gegeneinander an. Jede Runde verläuft über jeweils fünf Minuten, in denen die Squads ihre Missionsziele erfüllen müssen. Jede Runde, jeder Standort und jede Mission sind dabei einzigartig.
In REDSEC können Spieler mit Battlefield Portal auch über die Grenzen des Möglichen hinausgehen. Mit Portal können eigene REDSEC-Erlebnisse auf dem vielfältigen und sich ständig weiterentwickelnden Gebiet von Fort Lyndon erstellt oder entdeckt werden. Spielende können Modi erschaffen, in dem nur Vorschlaghämmer genutzt werden, gegen die Besten der Besten in einem Headshot-Wettbewerb antreten oder etwas komplett Neues kreieren mit diesen mächtigen Tools, die alle kostenlos in der Sandbox von Fort Lyndon verfügbar sind.
„Battlefield 6 wurde vor etwas mehr als zwei Wochen veröffentlicht und hat jeden unserer Franchise-Rekorde gebrochen, was es zu einem der größten Launches des Jahres macht… und das ist erst der Anfang“, sagte Byron Beede, General Manager von Battlefield.
„Das nächste Kapitel in unserem Universum rund um Battlefield startet heute mit Battlefield REDSEC – dem neuen Battle Royale-Erlebnis, basierend auf der explosiven DNA der Reihe, dem knallharten Wettkampfmodus Gauntlet und den neuen Optionen in Portal, mit denen unsere Community bauen und entdecken kann. REDSEC ist alles, was du an Battlefield liebst – Zerstörung, intensive Kämpfe, Fahrzeugchaos – und das alles in einem neuen, gigantischen Spielbereich, der für jeden kostenlos spielbar ist.“
Season 1 geht bis zu den Jahresend-Feierlichkeiten und bietet drei verschiedene Phasen voller Inhalte auf allen Plattformen. Die erste Phase von Season 1, Unautorisierte Operationen, startet gleich heute und bietet drei neue Waffen, eine neue Karte, einen neuen Multiplayer-Modus namens Angriffspunkt und noch vieles mehr. Die neue Karte Blackwell-Ölfelder ist der neueste Schauplatz für All-Out Warfare, angesiedelt in den trockenen Buschlandschaften von Südkalifornien.
Der neue Modus Angriffspunkt bringt das risikoreiche Gameplay von REDSEC in den Multiplayer, mit einem Fokus auf jeden einzelnen Squad und nur einem Leben in einem gnadenlosen 4v4-Kampf. In diesem Modus treten kleine Teams in schnellen Runden gegeneinander an, während sie um einen einzigen Eroberungspunkt kämpfen.
Season 1 beinhaltet auch die Veröffentlichung eines Battle Pass rund um das Thema Unautorisierte Operationen, mit 100 Rängen, insgesamt sechs Pfaden und zehn Prestige-Rängen. Ein Premium-Rang für BF Pro-Besitzer und Premium-Laden-Inhalte sind ab heute ebenfalls verfügbar.
„Wir haben bereits bekannt gegeben, dass dies die ehrgeizigste Roadmap in der Geschichte von Battlefield ist, und der heutige Tag demonstriert unser Engagement deutlich“, sagte Vince Zampella, Executive Vice President. „Dies ist Teil unseres Versprechens, stetig eine breite Vielfalt an qualitativen Inhalten zu liefern, wodurch sichergestellt wird, dass Spieler sich immer auf etwas Neues und Unerwartetes freuen können, wann immer sie ins Gefecht ziehen.“
Dieses Jahr folgen noch zwei weitere Veröffentlichungen mit Inhalten für Season 1, Kalifornischer Widerstand am 18. November und Winter-Offensive am 9. Dezember.
In Kalifornischer Widerstand kommt eine neue Karte, die in den Vorstädten Südkaliforniens angesiedelt ist, und ein neuer Modus namens Sabotage, bei dem so viele Ziele wie möglich zerstört werden müssen, bevor die Runde endet. Winter-Offensive bietet besondere saisonale Inhalte.
Season-Inhalte werden regelmäßig erscheinen und Karten, Modi, Waffen und mehr umfassen. Alle Gameplay-beeinflussenden Features werden kostenlos oder verdienbar sein, als Teil unseres Engagements für faires Spielen und Zugang für alle Spieler.
Wie es schon mit Battlefield Labs der Fall war, wird Battlefield Studios weiterhin sowohl Battlefield 6 als auch REDSEC zusammen mit der Community entwickeln und auf ihr Feedback hören, während diese Spiele wachsen und das Universum rund um Battlefield immer weiter wächst.
Battlefield 6 ist jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store) verfügbar. Der Titel ist der neue Standard für FPS-Gefechte – mit neuen Multiplayer-Modi, einer spannenden Blockbuster-Singleplayer-Kampagne, der Rückkehr von Portal mit leistungsstarken Tools für Spieler und einer Vielzahl von Verbesserungen, die eine Sandbox schaffen, in der jedes Gefecht, jedes Fahrzeug und jede Strategie zum Sieg führen kann.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da es Free2play ist, hab ich mal kurz reingeschaut. Macht schon Spaß, hinkt technisch aber Warzone von CoD meilenweit hinterher.
Was?! Meilenweit überhaupt nicht. Es ist einfach anders und läuft super. Es ist in fast jedem Bereich besser und dafür, das es der erste von Bf6 ist und mit Black ops 4 BR vergleiche, ist es sogar meilenweit besser als damals, nicht auszumalen, wie krass es noch werden wird😅
Watt? Die Texturen sehen aus wie vom N64 und die Auflösung hatten wir schon zu Xbox360/PS3 Zeiten.🤣
Dachte das Problem bzw den Effekt gibt’s nur am PC 🤔 und die sind mir persönlich herzlich egal.
Mir ist gestern auf der Series x nix aufgefallen…ich werde mal drauf achten.
Welchen Effekt? Die scheiß Texturen?
Das es so aussieht als würden die Texturen gar nicht erst geladen werden…
Sah aus, als wenn sie wegen der Performance keine hochauflösenden Texturen genommen hätten. Ich hab einen 120 hz TV und deswegen die Grafik auf „ausgewogen“ gestellt. Vielleicht macht das ja Probleme. Allerdings geht das ja auch bei Warzone in superscharf, superflüssig und supertexturiert. Ergo: Es hinkt technisch der Warzone von CoD LICHTJAHRE hinterher.
Hab kaum Warzone gespielt, daher hab ich keinen vergleich. Kenne nur Apex BR und da beschwere ich mich dann nicht. 😀
Aber ich werde mal drauf achten…
Apex hat eine eigenständige Grafik auf seine Weise und ist Top, auch von Anfang an gewesen, man hatte ich einen spass früher in Apex😅
Bloodhound und Lifline waren meine Lieblings Charaktere.
Auf meine große Hassliebe lasse ich sowieso nichts kommen 😀
Und die tolle source engine hihih 🙂
„Es hinkt technisch der Warzone von CoD LICHTJAHRE hinterher.“
Nein einfach nein. Grafisch hast du recht, aber auch nicht meilenweit und schon gar nicht Lichtjahre. Technisch ist es Lichtjahre warzone voraus. Matchmaking schneller, keine Schwierigkeiten, keine komischen Lags, Performance spitze, Mechanik funktioniert besser, keine nennenswerten Bugs im Game momentan. Hab gestern im 4er Squad von 20:30 bis 1 Uhr gezockt und nachher gehts weiter.
Dann sind wir da wohl offensichtlich einfach anderer Meinung.
Mit technisch meine ich alles technische. Das schließt Texturen, Auflösung und FPS mit ein. Und da ist Warzone meiner Meinung nach definitiv deutlich besser.
„Dann sind wir da wohl offensichtlich einfach anderer Meinung.“
Sind wir, grafisch wäre ich mitgegangen, aber auch nur, wenn man ausser Acht lässt, was in BF6 alles kaputt gehen kann und der Feuerring drumherum die Zone verkleinert mit den ständigen Flammen und Rauch.
Von oben ja, auf dem Gebiet wirds schon besser und läuft technisch viel besser als zu jener Zeit. Grafisch ist was anderes, du hast von Technisch gesprochen. Grafisch bietet es trotzdem mehr und ist meilenweit von meilenweit entfernt😅
Was für einen BR hast du denn auf dem n64 gespielt?
Ich hab von den Texturen geredet. Aber das möchtest du jetzt halt gerne falsch verstehen.
Vor allem hab ich den aktuellen BR von Battlefield mit dem aktuellen BR von CoD verglichen, und nicht mit irgendeinem uralt Battle Royal von CoD. Was ist das denn für ein komischer Trick, um etwas zu verteidigen? 🤣
Ja ich verteidige es, weil es besser ist, für das was Warzone eben heute ist, ist Redsec jetzt schon krasser technisch.
Nicht DAS du es verteidigst, sondern WIE. Mannometer.😅
Dann Spiel eben Warzone weiter 😉
Ich spiel das, was ich möchte. 😉
Nee ist ja in Ordnung, er hat ja auch gesagt, das es ihm spass macht.
Aber ja, SPIEL EINFACH WARZONE RAPPSCALLION!!😂😂 Gag.
Am Donnerstag Schnupper ich mal rein. Battle Royal ist nicht so meins
Der Gauntlet Modus könnte euch gefallen, probiert den mal aus.
Mir ist BR auch zu gross und zu Langweilig. Zieh dir mal par Vids vom Gauntlet Mode rein, glaube 4x 4er Sqads Obijektiv auf kleinem Terain, da geht schon was ab so muss es weitergehen…. Ich werde den Modi Freitags testen.
Ja der Gauntlet ist Zucker, aber ich feier den großen BR auch und will einfach Dayone dabei sein, um alles kennen zu lernen lernen, wie damals bei Warzone, es ist nice, das alles wunderbar direkt funktioniert, über die Grafik können wir natürlich sprechen, aber es gibt auch nehr Zerstörung und mehr Effekte auf der Map, das darf man nicht ausser Acht lassen.
Hätte wirklich nicht gedacht das es mir soooviel Spaß macht.
Finde es bis jetzt sehr gelungen. Spiele gleich weiter…
Bin mal gespannt, ob sie mit Warzone von den Spielerzahlen her langfristig mithalten können.
Battle Royale ist zwar nicht so meins, hat aber echt Spaß gemacht.
Was andere berichten über fehlende Texturen, kann ich nicht bestätigen.
Zocke aber lieber den „normalen“ Multiplayer Modus in Battlefield
Keine Ahnung, ob es hieran lag. Aber gestern Abend bin ich beim normalen battlefield immer mit dem Standard loadout gespawned, nicht mit dem angepassten.
Achja…falls jemand 1-2 Squadmitglieder für den BR hat. HIER 😀
Randoms killen mich…
Mein Name auf der Xbox ist Programm wie hier 😉 Freu mich immer..
Hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ist auch schnell langweilig geworden. Bin zügig wieder in die richtigen Schlachten gewechselt^^