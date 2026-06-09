Battlefield 6: Eine Woche kostenloses All-Out Warfare in Season 3

Nur für kurze Zeit öffnet sich das Schlachtfeld: Die Season 3 Free Trial Week von Battlefield 6 startet am 9. Juni und läuft bis zum 15. Juni und ermöglicht freien Zugang zu groß angelegter Kriegsführung.
Während des Zeitraums können Spieler in Battlefield 6 verschiedene Inhalte ohne zusätzliche Kosten ausprobieren und sich in den vollständigen All-Out-Warfare-Erlebnissen messen.
Insgesamt stehen vier Maps sowie fünf unterschiedliche Spielmodi zur Verfügung, die ein breites Spektrum an Gefechten und taktischen Szenarien abdecken sollen.
Die Aktion richtet sich sowohl an neue Spieler als auch an bestehende Fans, die die Inhalte der dritten Season in vollem Umfang testen möchten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde Cairo Bazaar mal ausprobieren
Nö danke
Werde auch eher passen, gar keine Lust auf Battlefield 6.
Habe das Spiel aber schön für Leute die nochmal reinschauen wollen
Sehr fett
Ja cool
Neihein.
Hab es schon 2 oder 3 mal ausprobiert, aber dieser Teil ist absolut nicht meins. Da bin ich raus 🤷♂️
Man wird einfach nicht mehr warm mit BF mit BF 2042 noch weniger als mit BF 6.
Werds ein letztes mal mit Bazaar aber nochmals versuchen mit ner Runde das Ruder wirds nicht mehr rumreissen.
Völlig zerstört durch Patches. Absolut desaströs, wie sich das Spiel auf Konsole mittlerweile anfühlt. Mal abgesehen von der Performance, die unter aller Sau ist, inklusive Mikroruckler.
DICE war einmal. Was viele immer noch nicht verstehen (wollen), ist das DICE nach den Kündigungen durch ein völlig unerfahrenes Team ersetzt werden musste und die null Feingefühl für die Komplexität eines Battlefields haben. Da heulen irgendwelche Bobs auf dem PC herum, die noch nie einen Controller in der Hand hielten und diese Stümper bei DICE verändern 3x (!) den Aim Assist und das Rückstoßverhalten der Waffen, bis zu dem Punkt, an dem sie völlig unspielbar wurden. Tja, pöööh! Ist doch egal, dass man sich gerade ein muscle memory aufgebaut hat. Hauptsache der PC Bob kann mich mit 140 Frames latenzfrei mit Maus und Tastatur tot klicken. Ich bin von einer 8er K/D (menschlich) runter auf 4 und es liegt mit Sicherheit nicht an meinen Einstellungen oder daran, dass meine Mitspieler plötzlich signifikant besser wurden.
Die Reihe ist tot. Das war’s.
Sehe ich, wie weiter unten geschrieben, ähnlich.
Das mit den Patches hatte DICE aber auch früher schon zu BF2 Zeiten, nur nicht in so nem extremen Ausmaß.
Mich holt das neue BF nicht ab. Nach/ab BF4 ging es steil bergab und wurde immer schlechter, BF2042 war der absolute Schuss in den Ofen und ich hatte echt Hoffnung, in die alten BF Zeiten zurück zu kommen mit BF6, aber es geht einfach nicht mehr. Es ist nicht so wie früher. Zudem haben sie mit BF2042 und BF6 die Heli Steuerung komplett an die Wand gefahren. Ich hab alle BFs seit 1942 auf dem PC, jeweils was weiss ich wie viele 10 tausende Stunden versenkt, aber da geht nix mehr. Und das sagen auch alle meine Veteranen Kumpels. Schade drum. Haben es halt vergeigt. Das wars wohl mit meinem absoluten Lieblings Shooter.