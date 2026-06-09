Battlefield 6: Eine Woche kostenloses All-Out Warfare in Season 3

Nur für kurze Zeit öffnet sich das Schlachtfeld: Die Season 3 Free Trial Week von Battlefield 6 startet am 9. Juni und läuft bis zum 15. Juni und ermöglicht freien Zugang zu groß angelegter Kriegsführung.

Während des Zeitraums können Spieler in Battlefield 6 verschiedene Inhalte ohne zusätzliche Kosten ausprobieren und sich in den vollständigen All-Out-Warfare-Erlebnissen messen.

Insgesamt stehen vier Maps sowie fünf unterschiedliche Spielmodi zur Verfügung, die ein breites Spektrum an Gefechten und taktischen Szenarien abdecken sollen.

Die Aktion richtet sich sowohl an neue Spieler als auch an bestehende Fans, die die Inhalte der dritten Season in vollem Umfang testen möchten.