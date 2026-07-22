Battlefield 6: Entfesselt Season 4 mit neuem Cinematic-Intro, Schlachtfeldern und Fahrzeugen

Electronic Arts und Battlefield Studios haben Season 4 von Battlefield 6 offiziell veröffentlicht. Mit dem Start der neuen Saison verlagert sich der Konflikt in den Pazifik, wo die Fraktion Pax Armata ihre Offensive gegen die NATO ausweitet.

Spieler kämpfen auf neuen amphibischen Schlachtfeldern zu Land, zu Wasser und in der Luft. Season 4 führt außerdem neue Fahrzeuge, zusätzliche Waffen sowie das Dynamic Wave System ein, das die Gefechte auf den neuen Karten dynamisch beeinflusst.

Top-Gun-Inhalte folgen im weiteren Saisonverlauf

Im späteren Verlauf der Saison erscheint außerdem ein Top-Gun-Update. Dieses ergänzt Battlefield 6 unter anderem um neue Kampfjets sowie weitere Inhalte und Spielerlebnisse. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Zum Start von Season 4 wurde zudem ein neues Intro-Cinematic veröffentlicht, das die Eskalation des Krieges im Pazifik zeigt.