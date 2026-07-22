Battlefield 6: Entfesselt Season 4 mit neuem Cinematic-Intro, Schlachtfeldern und Fahrzeugen

Electronic Arts und Battlefield Studios haben Season 4 von Battlefield 6 offiziell veröffentlicht. Mit dem Start der neuen Saison verlagert sich der Konflikt in den Pazifik, wo die Fraktion Pax Armata ihre Offensive gegen die NATO ausweitet.
Spieler kämpfen auf neuen amphibischen Schlachtfeldern zu Land, zu Wasser und in der Luft. Season 4 führt außerdem neue Fahrzeuge, zusätzliche Waffen sowie das Dynamic Wave System ein, das die Gefechte auf den neuen Karten dynamisch beeinflusst.
Top-Gun-Inhalte folgen im weiteren Saisonverlauf
Im späteren Verlauf der Saison erscheint außerdem ein Top-Gun-Update. Dieses ergänzt Battlefield 6 unter anderem um neue Kampfjets sowie weitere Inhalte und Spielerlebnisse. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.
Zum Start von Season 4 wurde zudem ein neues Intro-Cinematic veröffentlicht, das die Eskalation des Krieges im Pazifik zeigt.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jo, diese Trailer lassen mich schon länger kalt, ist eh nur sinnloses Gehype.
Ich finde die machen schon Bock aufs Spiel
Gestern eine Runde gespielt. Die Map ist cool aber hab voll auf die Fresse bekommen. Crossplay und dann Xbox ich sehe gegen die PC SPieler einfach kein Land.