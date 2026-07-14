Battlefield 6: Enthüllt riesige Seeschlachten – Season 4 bringt neue Karten, Boote und mehr

Battlefield 6 zeigt den Seekrieg in Season 4 mit neuen Karten, Fahrzeugen und Waffen.

Mit Season 4 bringt Battlefield 6 den angekündigten Seekrieg auf das Schlachtfeld. Der neue Gameplay-Trailer zeigt erstmals die kommenden Inhalte, die ab dem 21. Juli 2026 verfügbar sein werden.

Im Mittelpunkt stehen groß angelegte Seeschlachten auf neuen Karten sowie das bislang größte Schlachtfeld des Spiels: Tsuru-Riff. Dort treffen weitläufige Inseln, dynamische Wellen, Boote, Jets, Helikopter und Bodenfahrzeuge in umfangreichen Gefechten aufeinander.

Die neue Season erweitert außerdem die Fahrzeugauswahl um zwei Boote. Mit dem RCB-90-Patrouillenboot können Spieler die Küstenbereiche kontrollieren, während das 7,7 m NSW RHIB für schnelle Angriffe über das Wasser eingesetzt wird.

Zusätzlich erhält das Arsenal vier neue Waffen, darunter ein neues Scharfschützengewehr. Auch der Battle-Royale-Modus bekommt mit einer neuen Season weitere Inhalte, eine Rangliste sowie neue Belohnungen für Spieler.

Später innerhalb der Season kehrt außerdem die bekannte Karte Wake Island zurück und ergänzt das neue Seekrieg-Update.

Der offizielle Seekrieg-Gameplay-Trailer gibt damit einen ersten Einblick in die nächste große Erweiterung von Battlefield 6. Das Spiel ist auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, EA app und Epic Games Store verfügbar.