Battlefield 6: Enthüllt weitere Details zum riesigen Season 4 Update

Mit Season 4, die am 21. Juli startet, erweitert Battlefield 6 sein Live-Service-Angebot um zahlreiche neue Inhalte.
Im Mittelpunkt stehen die Rückkehr der Naval Warfare, die neue Karte Tsuru Reef sowie die spätere Rückkehr des Serienklassikers Wake Island.
In einem umfangreichen Community-Update blickt das Entwicklerteam außerdem auf die Entwicklung des Shooters seit seinem Launch zurück. Aus ursprünglich neun Multiplayer-Karten sind inzwischen 15 geworden. Hinzu kommen mittlerweile 58 Waffen, neue Fahrzeuge, zusätzliche Spielmodi, saisonale Events sowie von der Community erstellte Portal-Erlebnisse.
Naval Warfare feiert sein Comeback
Die wohl größte Neuerung von Season 4 ist die Rückkehr der Seeschlachten. Dafür führt Battlefield 6 mehrere neue Wasserfahrzeuge ein, die speziell für Gefechte auf offener See entwickelt wurden.
Ergänzt wird das Gameplay durch ein dynamisches Wellensystem, das Einfluss auf Kämpfe auf dem Wasser nimmt und taktisch neue Möglichkeiten eröffnen soll. Gemeinsam mit Land- und Luftfahrzeugen soll Naval Warfare die bekannte Battlefield-Formel aus kombinierten Gefechten weiter ausbauen.
Tsuru Reef wird zur größten neuen Karte
Zeitgleich mit Season 4 erscheint die neue Multiplayer-Karte Tsuru Reef.
Die weitläufige Umgebung wurde speziell für Kämpfe zu Wasser, an Land und in der Luft entworfen. Große Flächen sollen mehr Raum für Flankenmanöver, koordinierte Fahrzeugangriffe und unterschiedliche Herangehensweisen an die Missionsziele bieten. Kurz vor dem Start von Season 4 will das Entwicklerteam die Karte noch ausführlicher vorstellen.
Battlefield 6 wächst seit dem Launch deutlich
Das Studio hebt hervor, dass zahlreiche Verbesserungen direkt auf Community-Feedback zurückgehen. Dazu zählen unter anderem:
- Ausbau von 9 auf 15 Multiplayer-Karten
- Insgesamt 58 verfügbare Waffen
- Neue Fahrzeuge und Spielmodi
- Ranked Battle Royale
- Community-Erlebnisse über Portal
- Saisonale Events
- Verbesserungen bei Gunplay, Netcode und Trefferregistrierung
Auch das Fortschrittssystem wurde überarbeitet. Laut Entwickler erreichen Spieler den Battle Pass inzwischen durchschnittlich mehr als 2,5-mal schneller als noch in Season 1. Waffenaufsätze werden zudem rund 50 Prozent schneller freigeschaltet.
Season 3 in Zahlen
EA veröffentlichte außerdem einige interessante Statistiken zur laufenden Saison:
- Railway to Golmud war mit über 16 Millionen Spielstunden die beliebteste Karte.
- Cairo Bazaar erreichte trotz später Veröffentlichung bereits mehr als 5,7 Millionen Spielstunden.
- Obliteration sammelte über 413 Millionen Spielstunden.
- Ranked Battle Royale überschritt bereits die Marke von einer Milliarde Spielstunden.
- Das M16A4 war die mit Abstand meistgenutzte Waffe.
- Conquest, Breakthrough und Battle Royale liegen bei der Spielzeit nahezu gleichauf.
Community bleibt wichtiger Bestandteil
Neben den offiziellen Inhalten rückt EA erneut die Community in den Mittelpunkt. Neue Portal-Erlebnisse, Community-Vorlagen für Breakthrough und regelmäßige Verbesserungen basierend auf Spielerfeedback sollen Battlefield 6 kontinuierlich weiterentwickeln.
Außerdem kündigt das Studio an, nach dem Start von Season 4 erneut eine Community-Fragerunde zu veranstalten und weitere Gameplay-Updates zu präsentieren.
Mit Naval Warfare, einer neuen Karte und der geplanten Rückkehr von Wake Island fällt das bislang größte Season-Update umfangreich aus und setzt den Ausbau von Battlefield 6 konsequent fort.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich spiele BF6 noch immer regelmäßig trotz folgender Mängel:
– Crossplay Matchmaking ist komplette kaputt. Mind bei 50% der Runden bleiben 1-2 aus der Gruppe (PS,Xbox,PC) in der Lobby stecken. Oft sogar derjenige der das Spiel sucht.
-viele Abschüsse sind nicht nachvollziehbar. Ich benötige gefühlt das ganze Magazin aber selbst ist man superschnell kaputt.
– Speziell das erste 1/2 Jahr gab es so gut wie keine neuen Maps, da waren einige der Mitspieler schon wieder weg
Täglich grüßt das nat…frag mich bis heute warum die das nicht auf die Ketten kriegen.
Hab mal n bissel mit den aufsätzen rumgefummelt…kommt natürlich auf die Waffe an…aber mit den richtigen aufsätzen braucht man auf körper anstelle von 4 kugel nur 3…und die neuen Munition Arten spielen jetzt auch eine größere Rolle(ohne zu Klugscheißern)ich wusste das nicht.lg
Gut dass jetzt was kommt, nur hätte man das alles früher bringen müssen.
Stimmt, viel zu spät alles.
Hat ja ein bisschen gedauert bis sie auf die Community gehört haben.
Es geht alles in die richtige Richtung.
Season 3 hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Auch wenn ich in Ranked leider Diamant knapp verpasst habe😅
Stark
Ich habe Bock
Top….