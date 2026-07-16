Battlefield 6: Enthüllt weitere Details zum riesigen Season 4 Update

Battlefield 6 wächst weiter: Season 4 bringt Naval Warfare, eine neue Karte und später die Rückkehr von Wake Island.

Mit Season 4, die am 21. Juli startet, erweitert Battlefield 6 sein Live-Service-Angebot um zahlreiche neue Inhalte.

Im Mittelpunkt stehen die Rückkehr der Naval Warfare, die neue Karte Tsuru Reef sowie die spätere Rückkehr des Serienklassikers Wake Island.

In einem umfangreichen Community-Update blickt das Entwicklerteam außerdem auf die Entwicklung des Shooters seit seinem Launch zurück. Aus ursprünglich neun Multiplayer-Karten sind inzwischen 15 geworden. Hinzu kommen mittlerweile 58 Waffen, neue Fahrzeuge, zusätzliche Spielmodi, saisonale Events sowie von der Community erstellte Portal-Erlebnisse.

Naval Warfare feiert sein Comeback

Die wohl größte Neuerung von Season 4 ist die Rückkehr der Seeschlachten. Dafür führt Battlefield 6 mehrere neue Wasserfahrzeuge ein, die speziell für Gefechte auf offener See entwickelt wurden.

Ergänzt wird das Gameplay durch ein dynamisches Wellensystem, das Einfluss auf Kämpfe auf dem Wasser nimmt und taktisch neue Möglichkeiten eröffnen soll. Gemeinsam mit Land- und Luftfahrzeugen soll Naval Warfare die bekannte Battlefield-Formel aus kombinierten Gefechten weiter ausbauen.

Tsuru Reef wird zur größten neuen Karte

Zeitgleich mit Season 4 erscheint die neue Multiplayer-Karte Tsuru Reef.

Die weitläufige Umgebung wurde speziell für Kämpfe zu Wasser, an Land und in der Luft entworfen. Große Flächen sollen mehr Raum für Flankenmanöver, koordinierte Fahrzeugangriffe und unterschiedliche Herangehensweisen an die Missionsziele bieten. Kurz vor dem Start von Season 4 will das Entwicklerteam die Karte noch ausführlicher vorstellen.

Battlefield 6 wächst seit dem Launch deutlich

Das Studio hebt hervor, dass zahlreiche Verbesserungen direkt auf Community-Feedback zurückgehen. Dazu zählen unter anderem:

Ausbau von 9 auf 15 Multiplayer-Karten

Insgesamt 58 verfügbare Waffen

Neue Fahrzeuge und Spielmodi

Ranked Battle Royale

Community-Erlebnisse über Portal

Saisonale Events

Verbesserungen bei Gunplay, Netcode und Trefferregistrierung

Auch das Fortschrittssystem wurde überarbeitet. Laut Entwickler erreichen Spieler den Battle Pass inzwischen durchschnittlich mehr als 2,5-mal schneller als noch in Season 1. Waffenaufsätze werden zudem rund 50 Prozent schneller freigeschaltet.

Season 3 in Zahlen

EA veröffentlichte außerdem einige interessante Statistiken zur laufenden Saison:

Railway to Golmud war mit über 16 Millionen Spielstunden die beliebteste Karte.

Cairo Bazaar erreichte trotz später Veröffentlichung bereits mehr als 5,7 Millionen Spielstunden.

Obliteration sammelte über 413 Millionen Spielstunden.

Ranked Battle Royale überschritt bereits die Marke von einer Milliarde Spielstunden.

Das M16A4 war die mit Abstand meistgenutzte Waffe.

Conquest, Breakthrough und Battle Royale liegen bei der Spielzeit nahezu gleichauf.

Community bleibt wichtiger Bestandteil

Neben den offiziellen Inhalten rückt EA erneut die Community in den Mittelpunkt. Neue Portal-Erlebnisse, Community-Vorlagen für Breakthrough und regelmäßige Verbesserungen basierend auf Spielerfeedback sollen Battlefield 6 kontinuierlich weiterentwickeln.

Außerdem kündigt das Studio an, nach dem Start von Season 4 erneut eine Community-Fragerunde zu veranstalten und weitere Gameplay-Updates zu präsentieren.

Mit Naval Warfare, einer neuen Karte und der geplanten Rückkehr von Wake Island fällt das bislang größte Season-Update umfangreich aus und setzt den Ausbau von Battlefield 6 konsequent fort.