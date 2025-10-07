Battlefield 6: Entwickler weiß um Wünsche nach Seeschlachten, Little Bird und mehr

Am Freitag wird Battlefield 6 auf Konsolen und PC veröffentlicht. Wenige Tage vor dem Release gibt es noch einmal ein Community-Update von Battlefield Studios, in dem man über Feedback und Verbesserungen aus den Testphasen und der Beta berichtet.
Für die kommenden Seasons verspricht man mehr Inhalte, als zuvor für ein Battlefield-Spiel herauszubringen. Genauer wird man dazu in Kürze eingehen.
Darüber hinaus analysiert das Team weiterhin Daten aus Battlefield Labs und Spielerfeedback, um neue Inhalte zu entwickeln. Die neue Battle‑Royale‑Variante stellt dabei nur den Anfang dar.
Man weiß auch um die Spielerwünsche nach Seeschlachten, den bei Fans beliebten kleinen Helikopter (Little Bird) sowie Platoons und weitere Features.
Eine Bestätigung, dass alle diese Wünsche tatsächlich später in Battlefield 6 landen werden, ist das zwar nicht, doch man betonte, dass man sehr genau zuhört.
Es gibt in der release Fassung noch keine Seeschlachten? Bzw boote? 🤔 OK. Dass überrascht mich schon ein wenig. Aber ich wollte eh erstmal mit dem Kauf warten und den Zustand des Games beobachten. Bei so einem Titel bloss keine day one kaufe mehr.
Ich kam nicht dazu die Beta ausgiebig zu zocken, dadurch auch nicht dazu, meinen geliebten Kampfheli zu testen. Ist die Heli Steuerung denn bei BF6 genauso bescheuert, wie bei 2042, oder ist es wieder wie bei BF3/4?
Seeschlachten kann ich mir aber durchaus echt schwierig vorstellen.
In Battlefield 4 waren die Kämpfe/“Seeschlachten“ mit den Booten grundsätzlich ganz gut umgesetzt. Ich hoffe ja für die Spieler das es in Bf6 ebenfalls so sein wird. Ich für meinen Teil warte noch mit dem kauf. Erstmal schauen wie der Stand der Dinge bei und nach dem Release ist.
Sehe ich genauso. Ich hoffe und gehe davon aus, dass es ne Trial via EA Play gibt. 🤞
Seeschlachten waren bei BF 4 mega umgesetzt. Auch wenn ich, was Fahrzeuge angeht, generell der Heli Pilot bin, hat das auch Bock gemacht.
Schön das sie zuhören 👍🏻👍🏻👍🏻
Und deshalb warte ich auch noch mit dem Kauf, in einigen Monaten sollte es dann akzeptabel sein von Inhalten und Performance.
Ihhh pfui bitte weniger und nicht mehr Seeschlachten! Ich hass das, egal in welchen Spiel, aber zu viel Wasser nervt mich immer.