Battlefield 6: Entwickler weiß um Wünsche nach Seeschlachten, Little Bird und mehr

Entwickler hat Wünsche der Spieler nach Seeschlachten, Helikopter, Platoons und mehr für Battlefield 6 gehört.

Am Freitag wird Battlefield 6 auf Konsolen und PC veröffentlicht. Wenige Tage vor dem Release gibt es noch einmal ein Community-Update von Battlefield Studios, in dem man über Feedback und Verbesserungen aus den Testphasen und der Beta berichtet.

Für die kommenden Seasons verspricht man mehr Inhalte, als zuvor für ein Battlefield-Spiel herauszubringen. Genauer wird man dazu in Kürze eingehen.

Darüber hinaus analysiert das Team weiterhin Daten aus Battlefield Labs und Spielerfeedback, um neue Inhalte zu entwickeln. Die neue Battle‑Royale‑Variante stellt dabei nur den Anfang dar.

Man weiß auch um die Spielerwünsche nach Seeschlachten, den bei Fans beliebten kleinen Helikopter (Little Bird) sowie Platoons und weitere Features.

Eine Bestätigung, dass alle diese Wünsche tatsächlich später in Battlefield 6 landen werden, ist das zwar nicht, doch man betonte, dass man sehr genau zuhört.