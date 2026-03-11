Battlefield 6: Entwickler will auf die Community hören

Battlefield‑Studios wollen langfristig mit der Community an Battlefield 6 arbeiten.

Battlefield‑Studios betonen kurz vor dem Start von Season 2 Phase 2: Nightfall, dass sie die Community über einen langen Zeitraum aktiv einbeziehen wollen.

Design Director Justin Wiebe erklärt im Gespräch mit IGN, dass das Team auf das Feedback der Spieler reagiert und seine Pläne jederzeit anpassen kann, wenn Daten und Rückmeldungen übereinstimmend Probleme aufzeigen.

Für ihn ist das Spiel nach dem Launch „in den Händen der Community“, während das Studio die Aufgabe hat, Feedback und Telemetrie auszuwerten und Prioritäten flexibel zu verschieben.

Battlefield 6 startete im Oktober 2025 stark und wurde zum meistverkauften Spiel des Jahres, doch nach Release häuften sich Beschwerden über Map‑Größe, Progression, Gameplay‑Anpassungen und unpassende Cosmetics.

Die Verzögerung von Season 2 verschärfte die Lage zusätzlich. Laut Wiebe bedeutet das jedoch nicht, dass man an einer starren Roadmap festhält. Vielmehr könne sich jederzeit alles ändern, wenn die Community klar signalisiert, dass bestimmte Bereiche dringender Aufmerksamkeit benötigen.

Mit dem Nightfall‑Update kommen nächste Woche Nachtmodi, die neue Map Hagental Base, zusätzliche Waffen und weitere Inhalte ins Spiel.

Am 14. April folgt Phase 3 „Hunter/Prey“. Zu Season 3 gibt es noch keine Angaben, doch das Studio verspricht, den Dialog mit der Community fortzuführen und Battlefield 6 langfristig weiterzuentwickeln.