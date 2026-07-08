Battlefield 6: Entwickler wollen den Shooter noch jahrelang unterstützen

Battlefield 6 soll laut den Entwicklern noch über Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden

Obwohl Battlefield 6 bereits seit seinem Launch regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird, planen die Entwickler die Unterstützung des Shooters offenbar noch über mehrere Jahre fortzusetzen. Das bestätigten Verantwortliche von Criterion Games und DICE im Rahmen eines Studiobesuchs gegenüber Indy100.

Rebecka Coutaz, General Manager und Vice President von Criterion Games und DICE, erklärte, die Community stelle hohe Ansprüche und wünsche sich größere Karten, mehr Maps sowie zusätzliche Inhalte. Deshalb konzentriere sich das Team derzeit vollständig auf Battlefield. Gleichzeitig bezeichnete sie die Reihe als eine Plattform und verwies auf die bereits veröffentlichte Roadmap, bevor sie ergänzte, Battlefield sei ein riesiges Projekt.

Auf die Frage, ob bereits Pläne für mindestens die kommenden zwei Jahre bestehen, antwortete Coutaz mit einem klaren „Ja, natürlich.“

Auch Senior Producer Danny Isaac betonte, dass sich das gesamte Team derzeit auf Battlefield konzentriere. Für das Studio sei die Reihe eine hervorragende Plattform, um die eigenen Fähigkeiten zu zeigen. Millionen Spieler würden die geschaffenen Inhalte erleben und Spaß daran haben. Künftig wolle man deshalb weiterhin jene besonderen Battlefield-Momente liefern, an die sich die Community noch lange erinnere.

Die aktuelle Roadmap für Battlefield 6 sieht Inhalte bis einschließlich Season 5 vor, deren Veröffentlichung für den Herbst geplant ist. Season 4 startet mit dem 21. Juli bereits in zwei Wochen.