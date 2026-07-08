Battlefield 6: Entwickler wollen den Shooter noch jahrelang unterstützen

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Image: Electronic Arts

Battlefield 6 soll laut den Entwicklern noch über Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden

Obwohl Battlefield 6 bereits seit seinem Launch regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird, planen die Entwickler die Unterstützung des Shooters offenbar noch über mehrere Jahre fortzusetzen. Das bestätigten Verantwortliche von Criterion Games und DICE im Rahmen eines Studiobesuchs gegenüber Indy100.

Rebecka Coutaz, General Manager und Vice President von Criterion Games und DICE, erklärte, die Community stelle hohe Ansprüche und wünsche sich größere Karten, mehr Maps sowie zusätzliche Inhalte. Deshalb konzentriere sich das Team derzeit vollständig auf Battlefield. Gleichzeitig bezeichnete sie die Reihe als eine Plattform und verwies auf die bereits veröffentlichte Roadmap, bevor sie ergänzte, Battlefield sei ein riesiges Projekt.

Auf die Frage, ob bereits Pläne für mindestens die kommenden zwei Jahre bestehen, antwortete Coutaz mit einem klaren „Ja, natürlich.“

Auch Senior Producer Danny Isaac betonte, dass sich das gesamte Team derzeit auf Battlefield konzentriere. Für das Studio sei die Reihe eine hervorragende Plattform, um die eigenen Fähigkeiten zu zeigen. Millionen Spieler würden die geschaffenen Inhalte erleben und Spaß daran haben. Künftig wolle man deshalb weiterhin jene besonderen Battlefield-Momente liefern, an die sich die Community noch lange erinnere.

Die aktuelle Roadmap für Battlefield 6 sieht Inhalte bis einschließlich Season 5 vor, deren Veröffentlichung für den Herbst geplant ist. Season 4 startet mit dem 21. Juli bereits in zwei Wochen.

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11 Kommentare Added

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  2. Bardock93 5130 XP Beginner Level 3 | 08.07.2026 - 15:06 Uhr

    Sehr schön. Ich hätte nämlich keine Lust, dass Battlefield zu einem jährlichen CoD Einheitsbrei verkommt.

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  4. bk493 47540 XP Hooligan Bezwinger | 08.07.2026 - 15:19 Uhr

    Sehr gut👍
    Nach wie vor fast täglich bei mir am laufen

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  5. Nibelungen86 380415 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 15:22 Uhr

    Habe erst vor paar Tagen die Ultimatie Edition für 25€ bei AZ physisch gekauft 😊

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  6. Eddy 15085 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.07.2026 - 15:26 Uhr

    Erinnere mich an den BF6-Hype, als wäre es gestern gewesen..

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  7. Katanameister 490720 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 08.07.2026 - 15:27 Uhr

    Dann scheint man wohl nicht den CoD Weg gehen zu wollen, würde der Reihe auch nicht gut tun.

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