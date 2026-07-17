Battlefield 6: Erhält sein bislang größtes Season-4-Update mit Seeschlachten und neuer Karte

Battlefield 6 krempelt das Gameplay um: Season 4 bringt Schiffe, neue Waffen und eine riesige Map.

Mit Update 1.4.1.0 erhält Battlefield 6 am 21. Juli 2026 den Startschuss für Season 4: Pacific Front. Das umfangreiche Update führt erstmals Naval Warfare ein und erweitert den Shooter um eine neue Karte, Fahrzeuge, Waffen, Gameplay-Systeme sowie zahlreiche Verbesserungen für nahezu alle Spielbereiche.

Bereits ab 8:00 Uhr UTC steht das Update auf allen Plattformen zum Download bereit. Um 12:00 Uhr UTC werden anschließend die Inhalte von Season 4 freigeschaltet, darunter die neue Karte Tsuru Reef, das Dynamic Wave System, neue Fahrzeuge, Waffen, Battle-Pass-Inhalte sowie weitere Features.

Naval Warfare hält Einzug

Das Herzstück von Season 4 ist die Einführung von Seeschlachten. Spieler kämpfen künftig nicht nur an Land und in der Luft, sondern auch auf dem Wasser. Das neue Dynamic Wave System sorgt dabei für dynamische Wellen, die Sichtlinien, Bewegungen und Gefechte entlang der Küste beeinflussen.

Neue Karte: Tsuru Reef

Mit Tsuru Reef erweitert Battlefield 6 sein Kartenangebot um das bislang größte Schlachtfeld. Das pazifische Archipel kombiniert tropische Vegetation, luxuriöse Bungalows, steile Klippen und weitläufige Wasserflächen und wurde speziell für kombinierte Gefechte zu Land, zu Wasser und in der Luft entwickelt.

Neue Fahrzeuge

Season 4 bringt zwei neue Wasserfahrzeuge ins Spiel:

RCB-90 Patrol Boat – gepanzertes Patrouillenboot für vier Spieler

7.7m NSW RHIB – schnelles Transportboot aus REDSEC mit aufgesetztem Maschinengewehr

Drei neue Waffen

Auch das Arsenal wächst weiter:

BROD 3 – mobiles Karabinergewehr für kurze Distanzen

EF88 – Bullpup-Sturmgewehr für mittlere und große Entfernungen

VSSM – Designated Marksman Rifle mit integriertem Schalldämpfer und vollautomatischem Feuer

Ergänzt werden die Waffen durch neue Aufsätze wie den Extended Barrel und das variable 1P86 LPVO-Visier.

Neuer Ranked-Inhalt und Battle Pass

Im REDSEC-Modus startet eine neue Ranked-Battle-Royale-Saison mit Rangliste und dauerhaften Belohnungen. Parallel beginnt der Season-4-Battle-Pass, der neue Waffenpakete, Soldaten-Skins, XP-Boosts und weitere kosmetische Inhalte bietet.

Umfangreiche Gameplay-Verbesserungen

Neben den neuen Inhalten nimmt Update 1.4.1.0 zahlreiche Anpassungen am Gameplay vor. Überarbeitet wurden unter anderem:

Wasserphysik und Schwimmen

Drag-and-Revive im Wasser

Spielerbewegung und Sliding

Fahrzeugverhalten auf Wasser

Waffen- und Projektilverhalten

Benutzeroberfläche und HUD

Audioeffekte

Portal-Werkzeuge für Creator

KI-Verhalten auf Karten mit Wasser

Zudem wurden zahlreiche Fehler behoben und Verbesserungen für REDSEC, Ranked Battle Royale, Menüs, Einstellungen und die allgemeine Spielstabilität vorgenommen.

Mit Season 4: Pacific Front liefert Battlefield 6 damit eines seiner bislang größten Inhalts-Updates und erweitert das Spielerlebnis erstmals um umfangreiche Seegefechte, neue Spielmechaniken und zahlreiche technische Optimierungen.