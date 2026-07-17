Battlefield 6: Erhält sein bislang größtes Season-4-Update mit Seeschlachten und neuer Karte

Mit Update 1.4.1.0 erhält Battlefield 6 am 21. Juli 2026 den Startschuss für Season 4: Pacific Front. Das umfangreiche Update führt erstmals Naval Warfare ein und erweitert den Shooter um eine neue Karte, Fahrzeuge, Waffen, Gameplay-Systeme sowie zahlreiche Verbesserungen für nahezu alle Spielbereiche.
Bereits ab 8:00 Uhr UTC steht das Update auf allen Plattformen zum Download bereit. Um 12:00 Uhr UTC werden anschließend die Inhalte von Season 4 freigeschaltet, darunter die neue Karte Tsuru Reef, das Dynamic Wave System, neue Fahrzeuge, Waffen, Battle-Pass-Inhalte sowie weitere Features.
Naval Warfare hält Einzug
Das Herzstück von Season 4 ist die Einführung von Seeschlachten. Spieler kämpfen künftig nicht nur an Land und in der Luft, sondern auch auf dem Wasser. Das neue Dynamic Wave System sorgt dabei für dynamische Wellen, die Sichtlinien, Bewegungen und Gefechte entlang der Küste beeinflussen.
Neue Karte: Tsuru Reef
Mit Tsuru Reef erweitert Battlefield 6 sein Kartenangebot um das bislang größte Schlachtfeld. Das pazifische Archipel kombiniert tropische Vegetation, luxuriöse Bungalows, steile Klippen und weitläufige Wasserflächen und wurde speziell für kombinierte Gefechte zu Land, zu Wasser und in der Luft entwickelt.
Neue Fahrzeuge
Season 4 bringt zwei neue Wasserfahrzeuge ins Spiel:
- RCB-90 Patrol Boat – gepanzertes Patrouillenboot für vier Spieler
- 7.7m NSW RHIB – schnelles Transportboot aus REDSEC mit aufgesetztem Maschinengewehr
Drei neue Waffen
Auch das Arsenal wächst weiter:
- BROD 3 – mobiles Karabinergewehr für kurze Distanzen
- EF88 – Bullpup-Sturmgewehr für mittlere und große Entfernungen
- VSSM – Designated Marksman Rifle mit integriertem Schalldämpfer und vollautomatischem Feuer
Ergänzt werden die Waffen durch neue Aufsätze wie den Extended Barrel und das variable 1P86 LPVO-Visier.
Neuer Ranked-Inhalt und Battle Pass
Im REDSEC-Modus startet eine neue Ranked-Battle-Royale-Saison mit Rangliste und dauerhaften Belohnungen. Parallel beginnt der Season-4-Battle-Pass, der neue Waffenpakete, Soldaten-Skins, XP-Boosts und weitere kosmetische Inhalte bietet.
Umfangreiche Gameplay-Verbesserungen
Neben den neuen Inhalten nimmt Update 1.4.1.0 zahlreiche Anpassungen am Gameplay vor. Überarbeitet wurden unter anderem:
- Wasserphysik und Schwimmen
- Drag-and-Revive im Wasser
- Spielerbewegung und Sliding
- Fahrzeugverhalten auf Wasser
- Waffen- und Projektilverhalten
- Benutzeroberfläche und HUD
- Audioeffekte
- Portal-Werkzeuge für Creator
- KI-Verhalten auf Karten mit Wasser
Zudem wurden zahlreiche Fehler behoben und Verbesserungen für REDSEC, Ranked Battle Royale, Menüs, Einstellungen und die allgemeine Spielstabilität vorgenommen.
Mit Season 4: Pacific Front liefert Battlefield 6 damit eines seiner bislang größten Inhalts-Updates und erweitert das Spielerlebnis erstmals um umfangreiche Seegefechte, neue Spielmechaniken und zahlreiche technische Optimierungen.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich tuen sie was gegen das seltsame trefferfeedback.manchmal muss ich ein ganzes Magazin in einen reinjagen bis er umfällt und bei mir reichen 5 Kugeln.
Könnten auch Cheater sein, man weiß nie.
Auf dem PC hat es sich was das Trefferfeedback angeht sehr stark verbessert.Sehr selten ist es immernoch der Fall dass du quasi mit ner LMG 100 Schuss gefühlt ins Nirvana jagst.Aber das macht in etwa derzeit wenn überhaupt 0,…….Prozent aus.
Mir macht es wieder Spaß…gerade mit dem Ranked ist sehr interessant und auf die neuen Karten freue ich mich auch schon mega.
Für ein paar Runden sind die Seeschlachten bestimmt ganz gut, hat mich aber nie dauerhaft unterhalten können.
Jipp, so sehe ich das auch
Jab werd am Dienstag mal rein schauen.
Hatte ja mitten in der Season 1 das letzte mal gespielt.
Also nach der Topgun Referenz bin ich gespannt, was kommt.
Schau ich mir alles Ende Juli in meinem Urlaub an
Schaue es mal wieder an wann aller Content raus ist ob sich ein Kauf lohnt. Momentan klar nein.
Glaub das schau ich mir mal an
Mal wieder spielen 😀
Inzwischen kommt wirklich Content.