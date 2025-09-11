Battlefield 6: Erste Details zum Battle Royale Modus

Battlefield Studios bringt den Battle Royale Modus für Battlefield 6 in seine Testumgebung. Noch in dieser Woche können Tester in Battlefield Labs den Modus ausprobieren.
Mit der Ankündigung liefert man auch Einzelheiten zum Modus.
So wird der Battle Royale Modus in Battlefield 6 mit 100 Spielern in 25 Squads zu je vier Spielern eingeteilt. Ob das auch nach dem Test in Battlefield Labs so bleiben wird, muss sich erst zeigen.
Jedes Team kann sich seine Klasse aussuchen. Es können auch alle dieselbe Klasse wählen. Wichtig ist: Nach Spielstart ist ein Wechsel der Klasse nicht mehr möglich.
Während die Spieler mit zwei Standard-Gadgets ihrer Klasse starten, können sie im Verlauf des Matches leveln. Beim Levelaufstieg erhalten sie weitere Eigenschaften, die ihre Klasse verbessern und taktische Vorteile freischalten.
Auf dem Schlachtfeld können die Spieler Missionen erfüllen und um Beute kämpfen, wodurch sie ihr Arsenal erweitern. Es wird 5 Stufen von Waffen geben und zusätzlich auch Loadouts mit euren Lieblingswaffen als Drops.
Auch in diesem Battle Royal Modus der Spielreihe wird sich ein tödlicher Ring aus Flammen zuziehen und die Spieler zueinander treiben. Diesmal ist er allerdings noch gefährlicher, denn bei Kontakt ist man sofort tot. Den Ring als taktisches Element zu nutzen, wird also nicht funktionieren.
Find ich geil
Battle Royale muss wirklich nicht sein, davon gibts schon mehr als genug.
COD und Fortnite ? Wow, richtig viele.
Du kennst nur zwei ?
Ich kenne deutlich mehr, die ich auch gezockt habe:
Fortnite
Call of Duty Warzone
Apex Legends
PUBG
Naraka Bladepoint
Super Animal Royale
Realm Royale Reforged
Pac Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs
Worms Rumble
Stumble Guys
Fall Guys
CRSED (war früher Cuisine Royale)
Darwin Project
Hyper Scape
Bomberman R
Fall Guys war tatsächlich eine Zeit lang ganz unterhaltsam für mich.
Ich bin gespannt
Na da bin ich gespannt ob die Fans ihn auch annehmen werden.
Den Modus brauch ich persönlich nicht. Der MP is mir schon spannend genug. 😅