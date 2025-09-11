Battlefield 6: Erste Details zum Battle Royale Modus

Tester können diese Woche den Battle Royale Modus in Battlefield 6 spielen, dazu wurden erste Details bekannt.

Battlefield Studios bringt den Battle Royale Modus für Battlefield 6 in seine Testumgebung. Noch in dieser Woche können Tester in Battlefield Labs den Modus ausprobieren.

Mit der Ankündigung liefert man auch Einzelheiten zum Modus.

So wird der Battle Royale Modus in Battlefield 6 mit 100 Spielern in 25 Squads zu je vier Spielern eingeteilt. Ob das auch nach dem Test in Battlefield Labs so bleiben wird, muss sich erst zeigen.

Jedes Team kann sich seine Klasse aussuchen. Es können auch alle dieselbe Klasse wählen. Wichtig ist: Nach Spielstart ist ein Wechsel der Klasse nicht mehr möglich.

Während die Spieler mit zwei Standard-Gadgets ihrer Klasse starten, können sie im Verlauf des Matches leveln. Beim Levelaufstieg erhalten sie weitere Eigenschaften, die ihre Klasse verbessern und taktische Vorteile freischalten.

Auf dem Schlachtfeld können die Spieler Missionen erfüllen und um Beute kämpfen, wodurch sie ihr Arsenal erweitern. Es wird 5 Stufen von Waffen geben und zusätzlich auch Loadouts mit euren Lieblingswaffen als Drops.

Auch in diesem Battle Royal Modus der Spielreihe wird sich ein tödlicher Ring aus Flammen zuziehen und die Spieler zueinander treiben. Diesmal ist er allerdings noch gefährlicher, denn bei Kontakt ist man sofort tot. Den Ring als taktisches Element zu nutzen, wird also nicht funktionieren.