Battlefield 6: Ex-Blizzard-Chef: Call of Duty wird „plattgemacht“

Mike Ybarra, ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, hat sich zur aktuellen Call of Duty–Battlefield-Rivalität geäußert und dabei eine deutliche Prognose abgegeben: Battlefield 6 werde Black Ops 7 dieses Jahr „einstampfen“ und damit klar dominieren.
Ybarra begründete seine Einschätzung damit, dass Call of Duty seit Jahren an Qualität verliere – unter anderem durch anhaltende Cheater-Probleme, eine überladene Benutzeroberfläche, große Installationsgrößen und ein zunehmend buntes Design, das viele Fans störe.
Während Activision angeblich erklärt hat, man sehe Battlefield 6 nicht als Bedrohung, glaubt Ybarra, dass der Erfolg des EA-Shooters „Call of Duty“ zu grundlegenden Veränderungen zwingen könnte. Seiner Ansicht nach sei der Druck von außen notwendig, um die Reihe wieder auf Kurs zu bringen.
Battlefield 6 feiert derweil die größte Beta in der Battlefield-Geschichte, hat aber auch schon mit Cheatern zu kämpfen.
Immer diese Vergleiche mit den beiden Games..Äpfel und Birnen……. Ist ja genauso ein Vergleich zwischen Gran Turismo gegen Forza Horizon..Beides Rennspiele aber halt unterschiedlich. Genauso wie bei Battlefield und CoD…
BF fand ich persönlich schon immer schwächer als CoD, und zwar deutlich.
Ich denke auch das Battlefield call of duty Marktanteile abnehmen kann.
Mike Ybarra scheint aber generell ein Problem mit Microsoft und der Xbox sparte zu haben.
Mein Eindruck ist, dass bei seinen Aussagen in den letzten Jahren immer eine nicht unerhebliche Menge an persönlicher Abneigung gegenüber Xbox mitschwingt. Könnte sein dass ich mir das einbilde aber ich vermute vor oder bei seinen Abgang von Microsoft muss ihn irgendwas schwer gekränkt haben. Wir erinnern uns, zuletzt hat er sich doch sehr unglücklich über das Oblivion remake geäussert.
BF muss noch einen drauf geben bis Release und Grafisch auch noch par Regler dazu
Hab es im Leistungsmodus gezockt, da geht auf jeden Fall noch was.
Auf der PS5 pro sieht es schon ziemlich top aus ,mehr Details und Auflösung in allen Modis ,hab ich heute mit der Xbox SX verglichen .😉
COD ist halt Kiddiekram auf höchster Ebene. Diese Skins🤦Und es gibt wirklich genug die solchen Schwachsinn kaufen😂Das muss man sich mal echt geben.
Für 30€ teilweise 🤯🙈.
Ybarra klingt für mich immer mehr nach Ryan.
Er kann wohl immer noch nicht seine Trennung von MS richtig verarbeiten.
Also wird alles was seinen Ex Arbeitgeber betrifft schlecht gemacht .
Traurig wenn der Stachel selbst jetzt noch so tief sitzt.
Call of Duty wird nicht „plattgemacht“ , das ist allein ist nur wunschdenken.
Battlefield muss erst noch zeigen das sie wirklich wieder abliefern können .
Mit 2049 haben EA und Dice eine Menge Vertrauen der BF Comunity verschenkt und verloren.
Das müssen sie sich erst wieder verdienen.
Ich bin gespannt .
Frust. Hass. Abneigung hat Ihn zu einem Dummschwätzer verkommen lassen über den man nur noch lachen kann
Wenn sie keine Comicfiguren einführen wie bei CoD und weiter einen “ ernsteren “ Ton anschlagen dann wäre BF bereit für den Tron. Das ist es was fehlt. Ernsthaftigkeit und keine Disney oder ähnlichen Designs in diesen Spielen.