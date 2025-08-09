Battlefield 6: Ex-Blizzard-Chef: Call of Duty wird „plattgemacht“

Mike Ybarra sieht Battlefield 6 klar vor Call of Duty: Black Ops 7 – CoD müsse sich grundlegend verändern und wird plattgemacht, heißt es!

Mike Ybarra, ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, hat sich zur aktuellen Call of Duty–Battlefield-Rivalität geäußert und dabei eine deutliche Prognose abgegeben: Battlefield 6 werde Black Ops 7 dieses Jahr „einstampfen“ und damit klar dominieren.

Ybarra begründete seine Einschätzung damit, dass Call of Duty seit Jahren an Qualität verliere – unter anderem durch anhaltende Cheater-Probleme, eine überladene Benutzeroberfläche, große Installationsgrößen und ein zunehmend buntes Design, das viele Fans störe.

Während Activision angeblich erklärt hat, man sehe Battlefield 6 nicht als Bedrohung, glaubt Ybarra, dass der Erfolg des EA-Shooters „Call of Duty“ zu grundlegenden Veränderungen zwingen könnte. Seiner Ansicht nach sei der Druck von außen notwendig, um die Reihe wieder auf Kurs zu bringen.

Battlefield 6 feiert derweil die größte Beta in der Battlefield-Geschichte, hat aber auch schon mit Cheatern zu kämpfen.