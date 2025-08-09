Battlefield 6: Ex-Blizzard-Chef: Call of Duty wird „plattgemacht“

Image: Electronic Arts

Mike Ybarra sieht Battlefield 6 klar vor Call of Duty: Black Ops 7 – CoD müsse sich grundlegend verändern und wird plattgemacht, heißt es!

Mike Ybarra, ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, hat sich zur aktuellen Call of Duty–Battlefield-Rivalität geäußert und dabei eine deutliche Prognose abgegeben: Battlefield 6 werde Black Ops 7 dieses Jahr „einstampfen“ und damit klar dominieren.

Ybarra begründete seine Einschätzung damit, dass Call of Duty seit Jahren an Qualität verliere – unter anderem durch anhaltende Cheater-Probleme, eine überladene Benutzeroberfläche, große Installationsgrößen und ein zunehmend buntes Design, das viele Fans störe.

Während Activision angeblich erklärt hat, man sehe Battlefield 6 nicht als Bedrohung, glaubt Ybarra, dass der Erfolg des EA-Shooters „Call of Duty“ zu grundlegenden Veränderungen zwingen könnte. Seiner Ansicht nach sei der Druck von außen notwendig, um die Reihe wieder auf Kurs zu bringen.

Battlefield 6 feiert derweil die größte Beta in der Battlefield-Geschichte, hat aber auch schon mit Cheatern zu kämpfen.

  1. Mr Bob Kelso 8490 XP Beginner Level 4 | 09.08.2025 - 18:18 Uhr

    Immer diese Vergleiche mit den beiden Games..Äpfel und Birnen……. Ist ja genauso ein Vergleich zwischen Gran Turismo gegen Forza Horizon..Beides Rennspiele aber halt unterschiedlich. Genauso wie bei Battlefield und CoD…

    0
  3. Peter Quill 64910 XP Romper Stomper | 09.08.2025 - 18:38 Uhr

    Ich denke auch das Battlefield call of duty Marktanteile abnehmen kann.
    Mike Ybarra scheint aber generell ein Problem mit Microsoft und der Xbox sparte zu haben.

    0
  4. tokash 1320 XP Beginner Level 1 | 09.08.2025 - 18:51 Uhr

    Mein Eindruck ist, dass bei seinen Aussagen in den letzten Jahren immer eine nicht unerhebliche Menge an persönlicher Abneigung gegenüber Xbox mitschwingt. Könnte sein dass ich mir das einbilde aber ich vermute vor oder bei seinen Abgang von Microsoft muss ihn irgendwas schwer gekränkt haben. Wir erinnern uns, zuletzt hat er sich doch sehr unglücklich über das Oblivion remake geäussert.

    0
  5. Economic 80825 XP Untouchable Star 1 | 09.08.2025 - 18:53 Uhr

    BF muss noch einen drauf geben bis Release und Grafisch auch noch par Regler dazu

    2
    • CrossSkull 3180 XP Beginner Level 2 | 09.08.2025 - 19:07 Uhr
      Antwort auf Economic

      Auf der PS5 pro sieht es schon ziemlich top aus ,mehr Details und Auflösung in allen Modis ,hab ich heute mit der Xbox SX verglichen .😉

      0
  6. HardlinerX 1475 XP Beginner Level 1 | 09.08.2025 - 19:09 Uhr

    COD ist halt Kiddiekram auf höchster Ebene. Diese Skins🤦Und es gibt wirklich genug die solchen Schwachsinn kaufen😂Das muss man sich mal echt geben.

    1
  7. JohnWick 68525 XP Romper Domper Stomper | 09.08.2025 - 19:20 Uhr

    Ybarra klingt für mich immer mehr nach Ryan.
    Er kann wohl immer noch nicht seine Trennung von MS richtig verarbeiten.
    Also wird alles was seinen Ex Arbeitgeber betrifft schlecht gemacht .
    Traurig wenn der Stachel selbst jetzt noch so tief sitzt.
    Call of Duty wird nicht „plattgemacht“ , das ist allein ist nur wunschdenken.
    Battlefield muss erst noch zeigen das sie wirklich wieder abliefern können .
    Mit 2049 haben EA und Dice eine Menge Vertrauen der BF Comunity verschenkt und verloren.
    Das müssen sie sich erst wieder verdienen.
    Ich bin gespannt .

    2
    • AppleRedX 125575 XP Man-at-Arms Gold | 09.08.2025 - 19:48 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Frust. Hass. Abneigung hat Ihn zu einem Dummschwätzer verkommen lassen über den man nur noch lachen kann

      2
  8. MeisterJaegerWF 44295 XP Hooligan Schubser | 09.08.2025 - 20:32 Uhr

    Wenn sie keine Comicfiguren einführen wie bei CoD und weiter einen “ ernsteren “ Ton anschlagen dann wäre BF bereit für den Tron. Das ist es was fehlt. Ernsthaftigkeit und keine Disney oder ähnlichen Designs in diesen Spielen.

    0

