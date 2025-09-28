Battlefield 6: Explosiver Live-Action-Trailer

Image: Electronic Arts

EA hat einen neuen Live-Action-Trailer für Battlefield 6 veröffentlicht.

Schaut euch hier den neuen Live-Action-Trailer von Battlefield 6 an:

  Ryo Hazuki | 28.09.2025 - 17:08 Uhr

    Sehr guter Trailer bin sogar kurz drauf reingefallen😆 hoffentlich bleibt es auch so in Zukunft

    0
  GERxJOHNNY | 28.09.2025 - 17:18 Uhr

    Trailer zeigen immer bombastische Sachen. Am Ende zählt nur das Gameplay was überzeugen muss

    0
  Holy Moly | 28.09.2025 - 17:23 Uhr

    Trailer zu einem Battlefield waren schon immer bombastisch gut. Bis Teil 4 konnte mann sich noch sicher sein dass das gezeigte auch tatsächlich auf das Spiel zutrifft. Danach irgendwie nicht mehr…

    0
  LaktoseLarry | 28.09.2025 - 17:35 Uhr

    Weiss net….ich kann diese Live-Dinger 0 Leiden, lenken nur vom Game ab. Absolut nichtsausagend, sollen se n Film drehen aber bitte lasst den scheiss bei Spielen.

    0
    Kitomy | 28.09.2025 - 17:46 Uhr
      Antwort auf LaktoseLarry

      In dem Fall isses aber sehr gut gemacht und fängt eigentlich genau das ein, was du auch im Spiel machen kannst.
      Das sich da dann 4 Größere Namen dann auch noch fürn Gag nicht zu schade sind ist doch auch was, worüber man lachen kann.

      0
  GERxJOHNNY | 28.09.2025 - 17:47 Uhr

    Explosionen und zerstörbare Umgebungen sind mir echt wichtig. Wie damals in Red Faction

    0
  Ralle89 | 28.09.2025 - 17:47 Uhr

    Der Trailer ist echt gut 🥳🥳 nicht mehr lange dann geht’s los 🥳🥳

    0

