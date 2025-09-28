Battlefield 6: Explosiver Live-Action-Trailer

Schaut euch hier den neuen Live-Action-Trailer von Battlefield 6 an:
Sehr guter Trailer bin sogar kurz drauf reingefallen😆 hoffentlich bleibt es auch so in Zukunft
Ist ja bald soweit. Auch wenn die Kampagne wohl eher mau sein soll
Genialer Trailer! 😁
Trailer zeigen immer bombastische Sachen. Am Ende zählt nur das Gameplay was überzeugen muss
Trailer zu einem Battlefield waren schon immer bombastisch gut. Bis Teil 4 konnte mann sich noch sicher sein dass das gezeigte auch tatsächlich auf das Spiel zutrifft. Danach irgendwie nicht mehr…
Weiss net….ich kann diese Live-Dinger 0 Leiden, lenken nur vom Game ab. Absolut nichtsausagend, sollen se n Film drehen aber bitte lasst den scheiss bei Spielen.
In dem Fall isses aber sehr gut gemacht und fängt eigentlich genau das ein, was du auch im Spiel machen kannst.
Das sich da dann 4 Größere Namen dann auch noch fürn Gag nicht zu schade sind ist doch auch was, worüber man lachen kann.
Gib mir Michael Bay und lass ihn einen Film drehen der richtig kracht dann bin ich zufrieden
Explosionen und zerstörbare Umgebungen sind mir echt wichtig. Wie damals in Red Faction
Der Trailer ist echt gut 🥳🥳 nicht mehr lange dann geht’s los 🥳🥳