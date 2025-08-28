Battlefield 6: Explosiver PC-Trailer veröffentlicht

Battlefield 6 stellt die umfassenden technischen Funktionen der PC-Version vor. Dazu gibt es einen explosiven Battlefield 6 PC-Trailer!

Electronic Arts und Battlefield Studios geben Details zur PC-Version von Battlefield 6 bekannt, dem ultimativen All-Out Warfare Spielerlebnis.

Battlefield 6 bietet das fortschrittlichste PC-Erlebnis in der Geschichte der Reihe und stellt die größte Auswahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bereit.

Folgende Funktionen sind für die PC-Veröffentlichung von Battlefield 6 geplant:

4K-Grafik und unbegrenzte Framerate 4K-Bilddarstellung mit unbegrenzter Framerate ermöglicht eines der flüssigsten und leistungsstärksten First-Person-Shooter-Erlebnisse auf dem Markt.

Über 600 Anpassungsoptionen auf PC Ein umfassendes Menü für Grafik- und Leistungseinstellungen. Enthält unter anderem: HDR HUD, HUD-Skalierung, HUD-Symbole und Fadenkreuz Kameraeinstellungen Controller, Controller-Belegungen, Eingabegeräte, Haptik Streamer-Modus und Inkognito-Modus

Ultrawide-Monitor Support Jeder feindliche Flankenangriff lässt sich mit vollständiger Übersicht über das Schlachtfeld abfangen – jetzt mit Unterstützung für Ultrawide-Monitore.

Javelin Anticheat Javelin wurde von einem Team erfahrener Techniker und Analysten von Grund auf entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Cheating-Problemen in den einzelnen Spielen unter dem EA-Schirm sowie auf der Entwicklung spezifischer Features zur Lösung dieser Probleme. Javelin ist bereits Bestandteil anderer Battlefield-Titel und Battlefield Labs und wird zum Launch von Battlefield 6 ins Spielsystem eingebunden.

Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 und AMD FSR 4 Support

Diese PC-Funktionen stehen zusammen mit dem innovativen Portal-Modus zur Verfügung, einem umfangreichen Sandbox-System, in dem Ersteller und Spieler Battlefield 6 bis an die Grenzen erweitern und eine bisher nicht dagewesene Kontrolle über die Spielumgebung ausüben können – durch Verschieben, Skalieren und Duplizieren von Objekten. Der vollständige Entwicklerblog zu den geplanten PC-Funktionen ist hier verfügbar.

Den offiziellen PC-Trailer gibt es hier:

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam, EA app und Epic Games Store.

Dazu wurden auch drei neue Screenshots veröffentlicht: