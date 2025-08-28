Battlefield 6: Explosiver PC-Trailer veröffentlicht

Electronic Arts und Battlefield Studios geben Details zur PC-Version von Battlefield 6 bekannt, dem ultimativen All-Out Warfare Spielerlebnis.
Battlefield 6 bietet das fortschrittlichste PC-Erlebnis in der Geschichte der Reihe und stellt die größte Auswahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bereit.
Folgende Funktionen sind für die PC-Veröffentlichung von Battlefield 6 geplant:
- 4K-Grafik und unbegrenzte Framerate
- 4K-Bilddarstellung mit unbegrenzter Framerate ermöglicht eines der flüssigsten und leistungsstärksten First-Person-Shooter-Erlebnisse auf dem Markt.
- Über 600 Anpassungsoptionen auf PC
- Ein umfassendes Menü für Grafik- und Leistungseinstellungen.
- Enthält unter anderem:
- HDR
- HUD, HUD-Skalierung, HUD-Symbole und Fadenkreuz
- Kameraeinstellungen
- Controller, Controller-Belegungen, Eingabegeräte, Haptik
- Streamer-Modus und Inkognito-Modus
- Ultrawide-Monitor Support
- Jeder feindliche Flankenangriff lässt sich mit vollständiger Übersicht über das Schlachtfeld abfangen – jetzt mit Unterstützung für Ultrawide-Monitore.
- Javelin Anticheat
- Javelin wurde von einem Team erfahrener Techniker und Analysten von Grund auf entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Cheating-Problemen in den einzelnen Spielen unter dem EA-Schirm sowie auf der Entwicklung spezifischer Features zur Lösung dieser Probleme. Javelin ist bereits Bestandteil anderer Battlefield-Titel und Battlefield Labs und wird zum Launch von Battlefield 6 ins Spielsystem eingebunden.
- Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 und AMD FSR 4 Support
Diese PC-Funktionen stehen zusammen mit dem innovativen Portal-Modus zur Verfügung, einem umfangreichen Sandbox-System, in dem Ersteller und Spieler Battlefield 6 bis an die Grenzen erweitern und eine bisher nicht dagewesene Kontrolle über die Spielumgebung ausüben können – durch Verschieben, Skalieren und Duplizieren von Objekten. Der vollständige Entwicklerblog zu den geplanten PC-Funktionen ist hier verfügbar.
Den offiziellen PC-Trailer gibt es hier:
Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam, EA app und Epic Games Store.
Dazu wurden auch drei neue Screenshots veröffentlicht:
9 Kommentare
Bin echt mal gespannt, wie lange sich der Hype nach dem Release halten wird.
Also wenn es nur annähernd so gut wird wie die Beta da sind locker mindestens 100 Stunden Spielspaß garantiert, mehr brauche ich nicht .
Bin gespannt ob es was wird.
Hoffe es erscheint zum Start bei GeForce Now…hab das Ultimate Abo erstmal verlängert 😜
Sieht bestimmt stark aus auf PC mit maximalen Einstellungen und butterweich natürlich.
Endlich wieder ein geiles Battlefield, freu mich schon, hab’s auch schon für 65€ vorbestellen können.
Hab die Beta nicht gespielt aber mal schauen wahrscheinlich teste ich die EA Play Version an sobald es eine gibt.
Ich musste in der Beta zwar erst reinkommen, aber jetzt bin ich heiß drauf 🙂
Solange es nicht wie 2042 wird ist alles gut, die Beta hat schon ordentlich eine Marke gesetzt.