Battlefield 6: Explosives Gameplay aus der Kampagne

Nachdem über Monate hinweg der Multiplayer im Fokus gestanden hatte, stellte Battlefield Studios die Kampagne von Battlefield 6 ausführlicher vor. Als Elite-Einheit der Marines kämpfen Spieler demnach ab dem 10. Oktober an Schauplätzen rund um die Welt.
Die Kampagne wird neun Missionen umfassen, wie man ebenfalls verraten hat.
Medienvertreter durften sich in einige der Missionen stürzen und haben Gameplay veröffentlicht. Wir haben euch stellvertretend Material von Gamespot und IGN eingebunden.
Unter anderem gibt es Spielszenen aus Mission 3: Operation Gladius, die mit dem Erreichen eines Strandes beginnt. In einem actiongeladenen Gefecht geraten die Angreifer unter Beschuss, während sie Stellungen mit ihren Geschützen wegsprengen.
Weitere Eindrücke gibt es in Mission 5: No Sleep, wo das Gameplay in Innenräumen und mit Schusswechseln auf kurzer Distanz beginnt, später dann in einer Tunnelfahrt in einem Jeep fortgesetzt wird.
Gamespot:
IGN:
3 Kommentare
Ist für mich ein absoluter Muss-Titel zum Release für mich. Werd ich mir die Tage noch vorbestellen … ich bin nur noch am überlegen, auf welcher Plattform 🤔
Krachen muss es freue mich schon auf die Kampagne
Wo ist die geile Grafik aus der Alpha Lap hin. Das gezeigte schaut schlecht aus für das es nicht mal Raytracing hatt, hätte mann mehr bieten müssen dachte auch BF6 lauft nicht mehr auf der One (aber so schauts aus)
Ich werd das ganze auf Steam mal anschauen und wieder zurückerstatten lassen und evtl. dann mal im Sale kaufen.
Nicht mit mir meine Lieben bei EA ist mann schon zu viel auf die Fresse gefallen……