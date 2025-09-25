Battlefield 6: Explosives Gameplay aus der Kampagne

Erhaltet erste Eindrücke aus verschiedenen Missionen der Kampagne von Battlefield 6.

Nachdem über Monate hinweg der Multiplayer im Fokus gestanden hatte, stellte Battlefield Studios die Kampagne von Battlefield 6 ausführlicher vor. Als Elite-Einheit der Marines kämpfen Spieler demnach ab dem 10. Oktober an Schauplätzen rund um die Welt.

Die Kampagne wird neun Missionen umfassen, wie man ebenfalls verraten hat.

Medienvertreter durften sich in einige der Missionen stürzen und haben Gameplay veröffentlicht. Wir haben euch stellvertretend Material von Gamespot und IGN eingebunden.

Unter anderem gibt es Spielszenen aus Mission 3: Operation Gladius, die mit dem Erreichen eines Strandes beginnt. In einem actiongeladenen Gefecht geraten die Angreifer unter Beschuss, während sie Stellungen mit ihren Geschützen wegsprengen.

Weitere Eindrücke gibt es in Mission 5: No Sleep, wo das Gameplay in Innenräumen und mit Schusswechseln auf kurzer Distanz beginnt, später dann in einer Tunnelfahrt in einem Jeep fortgesetzt wird.

Gamespot:

IGN: