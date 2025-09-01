Battlefield 6: Freie Waffeninspektion am Schießstand

3 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Ein Videoclip zeigt, dass in Battlefield 6 die Waffe am Schießstand frei inspiziert werden kann.

Ein zwar nur kleines, aber dafür nettes Feature wurde jetzt in Battlefield 6 entdeckt. Auf dem Schießstand können Spieler ihre ausgewählte Waffe inspizieren.

Die Waffeninspektion zeigte der X-User BobNetworkUK in einem kleinen Clip.

Am Schießstand kann die Waffe von allen Seiten begutachtet werden, dabei wird der rechte Stick genutzt, um die führende Hand zu bewegen und die Waffe zu drehen.

In der Beta war das Feature offenbar noch nicht verfügbar, dafür aber im Testprogramm Battlefield Labs.

Battlefield 6 ist ab dem 10. Oktober für Xbox Series X|S erhältlich.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort