Battlefield 6: Freie Waffeninspektion am Schießstand

Ein Videoclip zeigt, dass in Battlefield 6 die Waffe am Schießstand frei inspiziert werden kann.

Ein zwar nur kleines, aber dafür nettes Feature wurde jetzt in Battlefield 6 entdeckt. Auf dem Schießstand können Spieler ihre ausgewählte Waffe inspizieren.

Die Waffeninspektion zeigte der X-User BobNetworkUK in einem kleinen Clip.

Am Schießstand kann die Waffe von allen Seiten begutachtet werden, dabei wird der rechte Stick genutzt, um die führende Hand zu bewegen und die Waffe zu drehen.

In der Beta war das Feature offenbar noch nicht verfügbar, dafür aber im Testprogramm Battlefield Labs.

Battlefield 6 ist ab dem 10. Oktober für Xbox Series X|S erhältlich.

Don’t know if this was in the beta but you can inspect your gun and it’s some kind of free look inspect, where your right stick will move the gun around pic.twitter.com/b7SrCMGY2P — bob. (@BobNetworkUK) August 29, 2025