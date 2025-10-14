Battlefield 6: Gameplay-Video zeigt Eroberung auf Operation Firestorm

Der Eroberung-Modus in Battlefield 6, auch als Conquest bekannt, ist der wohl klassischste und beliebteste Spielmodus der Battlefield-Reihe.
In diesem Modus tretet ihr mit eurem Team auf weitläufigen Karten gegen das gegnerische Team an und kämpft um die Kontrolle mehrerer strategischer Punkte, die über das gesamte Schlachtfeld verteilt sind.
Euer Ziel ist es, möglichst viele dieser Eroberungspunkte gleichzeitig zu halten, um das gegnerische Team allmählich Tickets verlieren zu lassen. Sobald die Tickets eurer Gegner auf null sinken, habt ihr das Match gewonnen.
Dabei steht es euch frei, ob ihr zu Fuß kämpft, im Panzer vorprescht oder im Jet den Luftraum sichert – jede Rolle kann den Ausgang der Schlacht entscheidend beeinflussen.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Battlefield hätte ich ja schon echt Lust, aber ist finanziell gerade nicht drin, evtl. hole ich es mal in einem Sale oder so, die Beta hatte auf jeden Fall richtig Laune gemacht.
Was ich an Battlefield mag, man lernt auch so mal coole Leute kennen, gestern erst wieder jemanden kennen gelernt durch den Hass auf einen bestimmten Heli Piloten, zusammen getan und als Zweier Team den Heli immer wieder abgestingert 😅
Was lernt man daraus, Hass und ein gemeinsames Feindbild verbindet, Ehm und natürlich muss man das Mic an haben 😆
Dann dürftest du nicht gegen mich spielen 😈 ich kann ziemlich nervig sein und da es wieder Under the Radar gibt, kriegst du mich nur mit ner RPG oder ähnlichem, aber nicht mit der Stinger 🙂
Deswegen ist ja Teamplay da, wenn man die Piloten unter den Radar zwingt 😜
Gehört nicht zu meinen Lieblingskarten, dennoch schön, dass sie optisch aufbereitet wurde.
Ja finde ich auch, da gibt es tausend andere Karten die ich lieber gesehen hätte.
Was ich zB bei Portal gesehen habe, gibt bei Crossplay ne Shipment CoD Karte, kann ich nicht verstehen wieso will man in Battlefield CoD spielen 🤦🏻♂️ zumal die Karte recht öde wirkt, kann die CoD Jungs echt nicht verstehen.
Anscheinend sind das welche, die CoD wegen den Skins nicht mehr zocken wollen.
Hauptsache Battlefield wird nicht zu CoD wenn soviele deswegen abwandern.
Mal sehen, Einhornskins o. Ä. werden bestimmt nicht kommen schon durch den Einfluss der Saudis.
Ich wollte doch noch warten mit BF, aber es sieht so gut aus 🥲😅
Hols dir, es ist richtig gut 😅
Dein Gewissen 😆
Haha..😂 😂😂