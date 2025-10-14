Battlefield 6: Gameplay-Video zeigt Eroberung auf Operation Firestorm

Image: Electronic Arts

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus dem Eroberung-Modus in Battlefield 6 auf der Xbox Series X.

Der Eroberung-Modus in Battlefield 6, auch als Conquest bekannt, ist der wohl klassischste und beliebteste Spielmodus der Battlefield-Reihe.

In diesem Modus tretet ihr mit eurem Team auf weitläufigen Karten gegen das gegnerische Team an und kämpft um die Kontrolle mehrerer strategischer Punkte, die über das gesamte Schlachtfeld verteilt sind.

Euer Ziel ist es, möglichst viele dieser Eroberungspunkte gleichzeitig zu halten, um das gegnerische Team allmählich Tickets verlieren zu lassen. Sobald die Tickets eurer Gegner auf null sinken, habt ihr das Match gewonnen.

Dabei steht es euch frei, ob ihr zu Fuß kämpft, im Panzer vorprescht oder im Jet den Luftraum sichert – jede Rolle kann den Ausgang der Schlacht entscheidend beeinflussen.

  1. Andaro 20565 XP Nasenbohrer Level 1 | 14.10.2025 - 08:21 Uhr

    Auf Battlefield hätte ich ja schon echt Lust, aber ist finanziell gerade nicht drin, evtl. hole ich es mal in einem Sale oder so, die Beta hatte auf jeden Fall richtig Laune gemacht.

    0
  2. de Maja 303135 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.10.2025 - 08:28 Uhr

    Was ich an Battlefield mag, man lernt auch so mal coole Leute kennen, gestern erst wieder jemanden kennen gelernt durch den Hass auf einen bestimmten Heli Piloten, zusammen getan und als Zweier Team den Heli immer wieder abgestingert 😅
    Was lernt man daraus, Hass und ein gemeinsames Feindbild verbindet, Ehm und natürlich muss man das Mic an haben 😆

    0
    • xS1NN3Dx 8315 XP Beginner Level 4 | 14.10.2025 - 08:52 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Dann dürftest du nicht gegen mich spielen 😈 ich kann ziemlich nervig sein und da es wieder Under the Radar gibt, kriegst du mich nur mit ner RPG oder ähnlichem, aber nicht mit der Stinger 🙂

      0
      • de Maja 303135 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.10.2025 - 09:14 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        Deswegen ist ja Teamplay da, wenn man die Piloten unter den Radar zwingt 😜

        0
  3. Katanameister 219180 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.10.2025 - 08:56 Uhr

    Gehört nicht zu meinen Lieblingskarten, dennoch schön, dass sie optisch aufbereitet wurde.

    0
    • de Maja 303135 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.10.2025 - 09:17 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ja finde ich auch, da gibt es tausend andere Karten die ich lieber gesehen hätte.
      Was ich zB bei Portal gesehen habe, gibt bei Crossplay ne Shipment CoD Karte, kann ich nicht verstehen wieso will man in Battlefield CoD spielen 🤦🏻‍♂️ zumal die Karte recht öde wirkt, kann die CoD Jungs echt nicht verstehen.

      0
  4. BasDom 13560 XP Leetspeak | 14.10.2025 - 09:48 Uhr

    Ich wollte doch noch warten mit BF, aber es sieht so gut aus 🥲😅

    0

