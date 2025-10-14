Battlefield 6: Gameplay-Video zeigt Eroberung auf Operation Firestorm

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus dem Eroberung-Modus in Battlefield 6 auf der Xbox Series X.

Der Eroberung-Modus in Battlefield 6, auch als Conquest bekannt, ist der wohl klassischste und beliebteste Spielmodus der Battlefield-Reihe.

In diesem Modus tretet ihr mit eurem Team auf weitläufigen Karten gegen das gegnerische Team an und kämpft um die Kontrolle mehrerer strategischer Punkte, die über das gesamte Schlachtfeld verteilt sind.

Euer Ziel ist es, möglichst viele dieser Eroberungspunkte gleichzeitig zu halten, um das gegnerische Team allmählich Tickets verlieren zu lassen. Sobald die Tickets eurer Gegner auf null sinken, habt ihr das Match gewonnen.

Dabei steht es euch frei, ob ihr zu Fuß kämpft, im Panzer vorprescht oder im Jet den Luftraum sichert – jede Rolle kann den Ausgang der Schlacht entscheidend beeinflussen.

