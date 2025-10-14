Battlefield 6: Gameplay-Video zeigt Rush-Modus

In einem weiteren Video zu Battlefiled 6 zeigen wir euch den Rush-Modus auf der Karte Manhatten Bridge: Olympia.

Der Rush-Modus gehört zu den spannendsten und taktischsten Spielvarianten in Battlefield 6. Hier tretet ihr in zwei Teams gegeneinander an – Angreifer gegen Verteidiger.

Als Angreifer ist es eure Aufgabe, sogenannte M-COM-Stationen zu finden und zu zerstören. Diese sind über mehrere Sektoren verteilt, und erst wenn ihr alle Stationen in einem Bereich ausschaltet, rückt euer Team in den nächsten Abschnitt der Karte vor. Dabei müsst ihr eng zusammenarbeiten, Deckung geben und gezielt Druck auf die Verteidiger ausüben.

Spielt ihr auf der Seite der Verteidiger, besteht euer Ziel darin, die M-COM-Stationen so lange wie möglich zu schützen und die Angreifer zurückzuschlagen. Jede verlorene Station bringt das gegnerische Team näher an den Sieg, also sind gute Kommunikation und Positionierung entscheidend.

