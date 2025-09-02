Battlefield 6: Geleaktes Gameplay zeigt riesige Karte

Die Leaks rund um Battlefield 6 nehmen kein Ende. Nach den Gameplays zu Operation Firestorm und der Karte zum Battle Royale folgt jetzt eine weitere.
Aus derselben Quelle (Misaka_Mikoto_01) wie die vorherigen Leaks zeigt ein neues, knapp zehn Minuten langes Video neue Spielszenen auf der unbekannten Karte.
Die riesige Karte wird als „Blackwell Field“ oder „Blackwell Farm“ bezeichnet und hat ein sehr offenes Setting mit Ölfeldern, die in Kern County, USA liegt.
Die neue Karte soll angeblich in der ersten Season des Shooters spielbar sein.
Hinter der Bezeichnung „Eastwood“ soll sich weiterhin der Name einer zweiten, potenziellen Karte für die erste Season verbergen, die ebenfalls in den USA liegt.
Gerne mehr riesige Karten, dafür steht Battlefield und setzt sich von Shootern wie CoD ab.
Hoffentlich deutlich größer als die Maps in der Beta
Video schon weg ,schade.
Ich hoffe einfach auf eine gute Mischung von Karten, denn mir hat die kleine Kairo Karte der Beta gut gefallen.
Mir auch, vor allem ziehen die ja dann auch noch COD Spieler mit an Land. Mal gucken wie viele und wie lange von denen bleiben. Kann schnell gehen, könnten aber auch länger am Ball bleiben. Ich hoffe das Activision sich reinhängt um COD zu verbessern.
Ich glaub echte CoD Spieler werden das vielleicht anfangs spielen, aber schnell merken das es nun mal trotzdem was anderes ist, allein das das Movement ja noch weiter entschleunigt ist, wird diesen nicht gefallen.
Aber es zieht die Casuals an, die gern solche „Schlachten“ spielen, werden damit abgeholt.
Battlefield 6 Spricht einfach eine viel Breitere Spielerschaft an.
Genau, finde ich auch. Da bin ich echtmal gespannt.
Durchaus aber wenn die nicht checken wie man das Game spielt und jede Runde verlieren bzw. auf den Sack bekommen, hat das ganz schnell ein Ende. 3-4 Squads im Gegner Team die wissen wie der Hase läuft und es kann schnell frustrierend werden
Video is schon weg leider
Wollte auch eben reinschauen ist weg vielleicht findet sich was im Internet
leider schon off, aber riesige Karte hört sich gut an!
Schade verpasst, langsam kommen so alle Karten raus.
So einen kleinen Hype hab ich schon aber vorbestellt wird trotzdem nicht 😅
Die BF Maps sind mir mittlerweise einfach zu gross, da habe ich einfach keine Lust und zu wenig Zeit im Zeug herum zu rennen.
Große Karten machen endlich die Fahrzeuge wichtiger. Schönes Ding 👍🏻