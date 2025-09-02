Battlefield 6: Geleaktes Gameplay zeigt riesige Karte

Es ist ein weiteres Video zu Battlefield 6 durchgesickert, sie soll eine riesige, unbekannte Karte aus Season 1 zeigen.

Die Leaks rund um Battlefield 6 nehmen kein Ende. Nach den Gameplays zu Operation Firestorm und der Karte zum Battle Royale folgt jetzt eine weitere.

Aus derselben Quelle (Misaka_Mikoto_01) wie die vorherigen Leaks zeigt ein neues, knapp zehn Minuten langes Video neue Spielszenen auf der unbekannten Karte.

Die riesige Karte wird als „Blackwell Field“ oder „Blackwell Farm“ bezeichnet und hat ein sehr offenes Setting mit Ölfeldern, die in Kern County, USA liegt.

Die neue Karte soll angeblich in der ersten Season des Shooters spielbar sein.

Hinter der Bezeichnung „Eastwood“ soll sich weiterhin der Name einer zweiten, potenziellen Karte für die erste Season verbergen, die ebenfalls in den USA liegt.

  1. Katanameister 189280 XP Battle Rifle God | 02.09.2025 - 12:43 Uhr

    Gerne mehr riesige Karten, dafür steht Battlefield und setzt sich von Shootern wie CoD ab.

  4. Dr Gnifzenroe 259380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.09.2025 - 13:10 Uhr

    Ich hoffe einfach auf eine gute Mischung von Karten, denn mir hat die kleine Kairo Karte der Beta gut gefallen.

    • Teddofryo 47035 XP Hooligan Treter | 02.09.2025 - 13:57 Uhr
      Antwort auf Dr Gnifzenroe

      Mir auch, vor allem ziehen die ja dann auch noch COD Spieler mit an Land. Mal gucken wie viele und wie lange von denen bleiben. Kann schnell gehen, könnten aber auch länger am Ball bleiben. Ich hoffe das Activision sich reinhängt um COD zu verbessern.

      • Kitomy 43090 XP Hooligan Schubser | 02.09.2025 - 14:03 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Ich glaub echte CoD Spieler werden das vielleicht anfangs spielen, aber schnell merken das es nun mal trotzdem was anderes ist, allein das das Movement ja noch weiter entschleunigt ist, wird diesen nicht gefallen.

        Aber es zieht die Casuals an, die gern solche „Schlachten“ spielen, werden damit abgeholt.
        Battlefield 6 Spricht einfach eine viel Breitere Spielerschaft an.

        • Phonic 277525 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.09.2025 - 15:53 Uhr
          Antwort auf Kitomy

          Durchaus aber wenn die nicht checken wie man das Game spielt und jede Runde verlieren bzw. auf den Sack bekommen, hat das ganz schnell ein Ende. 3-4 Squads im Gegner Team die wissen wie der Hase läuft und es kann schnell frustrierend werden

  6. Ryo Hazuki 96915 XP Posting Machine Level 3 | 02.09.2025 - 13:28 Uhr

    Wollte auch eben reinschauen ist weg vielleicht findet sich was im Internet

  8. de Maja 294135 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.09.2025 - 15:11 Uhr

    Schade verpasst, langsam kommen so alle Karten raus.
    So einen kleinen Hype hab ich schon aber vorbestellt wird trotzdem nicht 😅

  9. Economic 82285 XP Untouchable Star 1 | 02.09.2025 - 15:28 Uhr

    Die BF Maps sind mir mittlerweise einfach zu gross, da habe ich einfach keine Lust und zu wenig Zeit im Zeug herum zu rennen.

  10. Ralle89 9220 XP Beginner Level 4 | 02.09.2025 - 16:30 Uhr

    Große Karten machen endlich die Fahrzeuge wichtiger. Schönes Ding 👍🏻

