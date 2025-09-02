Battlefield 6: Geleaktes Gameplay zeigt riesige Karte

Es ist ein weiteres Video zu Battlefield 6 durchgesickert, sie soll eine riesige, unbekannte Karte aus Season 1 zeigen.

Die Leaks rund um Battlefield 6 nehmen kein Ende. Nach den Gameplays zu Operation Firestorm und der Karte zum Battle Royale folgt jetzt eine weitere.

Aus derselben Quelle (Misaka_Mikoto_01) wie die vorherigen Leaks zeigt ein neues, knapp zehn Minuten langes Video neue Spielszenen auf der unbekannten Karte.

Die riesige Karte wird als „Blackwell Field“ oder „Blackwell Farm“ bezeichnet und hat ein sehr offenes Setting mit Ölfeldern, die in Kern County, USA liegt.

Die neue Karte soll angeblich in der ersten Season des Shooters spielbar sein.

Hinter der Bezeichnung „Eastwood“ soll sich weiterhin der Name einer zweiten, potenziellen Karte für die erste Season verbergen, die ebenfalls in den USA liegt.