Battlefield 6: Gemeinsam mit Microsoft und SONY gegen Cheater

Die Entwickler von Battlefield 6 haben sich mit Microsoft und SONY zusammengetan, um Cheater auf Konsolen zu bekämpfen.

Die Battlefield Studios und Electronic Arts haben Cheatern in Battlefield 6 den Kampf angesagt. Um dem leider auch auf Konsolen immer größeren Problem gebührend entgegentreten zu können, hat man sich mit Microsoft und SONY zusammengetan.

Dabei besonders im Fokus: Cheats auf Hardware-Ebene wie beispielsweise der Cronus Zen, welcher durch Skripte das Durchführen multipler Eingaben in Sekundenschnelle oder sogar das unerkannte Spielen mit Maus und Tastatur ermöglicht:

„Ja, es ist bedauerlich, dass Cheating zu einem Problem im Konsolenbereich geworden ist, insbesondere mit Cronus Zen-Geräten und ähnlichem“, so Christian Buhl, Technical Director bei Ripple Effect, im Interview mit PushSquare. „Deshalb haben wir uns in dieser Hinsicht mit PlayStation und Microsoft zusammengetan, um eine Art Erkennung durchzuführen. Wir haben tatsächlich unsere eigene Makroerkennung und dergleichen.“ „Aus diesem Grund haben wir Secure Boot aktiviert, um das nie endende Problem der Cheater zu bekämpfen. Wir sind uns des Problems der Cheater auf Konsolen bewusst und werden Cheating hier sehr, sehr ernst nehmen. Wir möchten so viel Fairplay und Wettbewerbsintegrität wie möglich bewahren, denn letztendlich möchten wir sicherstellen, dass man einen fairen Wettbewerbsraum hat, in dem man Battlefield 6 spielen kann.“