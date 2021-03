Battlefield 6: Gerücht: Insider will angeblich neue Spaghetti-Details haben

Autor:, in / Battlefield 6

Auf Reddit postete der User „bf6leaker“ Informationen über mögliche Spielmodi, Spieleranzahl, Maps und mehr zum Ego-Shooter Battlefield 6. Laut seiner Aussage ist ein Battle Royale Modus bereits bestätigt. Auch, dass einige Modi mit 128 Spielern befüllt sein sollen. Zu den bisher drei bekannten Maps zählen höchstwahrscheinlich Wake Island, Metro und Locker.

Laut den weiteren Berichten reiht sich Battlefield 6 vom Zerstörungsgrad her in die Bad Company-Serie ein – also deutlich reduzierter – dennoch soll es möglich sein, ganze Gebäude einzureißen.

Ein „Hub“ befindet sich wohl ebenfalls im Spiel. Dort sei es möglich, ältere Battlefield-Titel zu starten. Zum Beispiel kann man exklusiv Battlefield 1942 Server hochfahren und auf denen, das Gefühl von damals erleben. So soll es möglich sein, gemixte Server zu bespielen. Quasi ein Team hat Battlefield 1942 Waffen und Fahrzeuge und das andere Team Battlefield 3 Waffen und Fahrzeuge. Somit sind die Einstellungen so gesetzt, wie in den älteren Teilen. Man kann im Battlefield 1942-Team nicht rennen und im Team von Bad Company sich nicht hinlegen. Inwiefern sich das auf das Balancing auswirkt, wird sich zeigen.

Wie bei allen Leaks, Gerüchten und Battlefield-Spaghetti: Es handelt sich hier nur um ein nicht bestätigtes Gerücht. Diese Informationen sind mit Vorsicht zu genießen. Mit etwas Glück wird Battlefield 6 im Mai 2021 enthüllt.