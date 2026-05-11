Battlefield 6: Gewaltige Season 3 Roadmap enthüllt

Battlefield 6 zeigt komplette Season 3 Roadmap mit neuen Karten, Modi und Ranked Battle Royale.

Für Battlefield 6 und den REDSEC-Modus startet am 12. Mai die dritte Saison, die über mehrere Updates hinweg neue Karten, klassische Battlefield-Modi und zusätzliche Battle-Royale-Inhalte einführt.

Im Mittelpunkt der neuen Season steht der Konflikt zwischen Pax Armata und der NATO, der laut offizieller Beschreibung in einen globalen Krieg eskaliert. Season 3 wird dabei in drei größere Phasen aufgeteilt: Den Auftakt bildet „Warlords: Supremacy“ am 12. Mai, gefolgt vom „Druckwelle“-Update am 9. Juni und dem „High-Value Target“-Update am 30. Juni.

Besonders auffällig ist die Rückkehr der ikonischen Karte Golmud-Bahn, die als bislang größte Battlefield-6-Karte beschrieben wird. Die neu interpretierte Version kombiniert offene Täler, zerstörte Dörfer, Industriegebiete sowie eine fahrende Eisenbahn, um die mehrere Squads gleichzeitig kämpfen können. Jets, Panzer, Helikopter und Infanterie treffen hier in groß angelegten Gefechten aufeinander.

Zeitgleich startet in REDSEC eine neue Rangliste für den Battle-Royale-Modus. Squads können Rangpunkte sammeln, permanente Belohnungen freischalten und aktiv an der Weiterentwicklung des Ranglistensystems teilnehmen.

Auch das Waffenarsenal wird erweitert: Season 3 bringt mehrere klassische Waffen aus Battlefield 3 und Battlefield 4 zurück, die kostenlos über den Battle Pass verfügbar gemacht werden sollen.

Am 9. Juni folgt mit „Druckwelle“ die nächste große Inhaltsphase. Dabei wird mit dem Basar von Kairo eine Neuinterpretation des bekannten „Großen Basars“ aus Battlefield 3 eingeführt. Die Karte konzentriert sich vollständig auf intensive Häuserkämpfe innerhalb eines einzigen Stadtblocks und setzt verstärkt auf enge Gassen sowie schnelle Flankenmanöver.

Zusätzlich kehrt der beliebte Modus „Vernichtung“ zurück. Teams kämpfen darin um Bomben, die neutral auf der Karte erscheinen und zu gegnerischen Funkstationen transportiert werden müssen, um diese zu zerstören.

Neben neuen Waffen wie der PP-19 MP erhalten Spieler im Rahmen des „Hochexplosiv“-Events weitere Belohnungen und zusätzliche Gadgets für Spezialoperationen hinter feindlichen Linien.

Die finale Phase von Season 3 startet schließlich am 30. Juni mit „High-Value Target“. Dann werden „Taktische Vernichtung“, ein Casual-Battle-Royale-Modus für REDSEC sowie das neue Event „Drecksarbeit“ integriert.

Die wichtigsten Inhalte von Season 3 im Überblick

Start von Season 3 am 12. Mai

Neue Karte: Golmud-Bahn

Ranked Battle Royale für REDSEC

Rückkehr klassischer Battlefield-Waffen

„Druckwelle“-Update ab 9. Juni

Neue Karte: Basar von Kairo

Rückkehr des Modus „Vernichtung“

Neues Event „Hochexplosiv“

„High-Value Target“-Update ab 30. Juni

Casual Battle Royale für REDSEC

Neuer Modus: Taktische Vernichtung

Battlefield 6 ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.