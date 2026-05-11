Battlefield 6: Gewaltige Season 3 Roadmap enthüllt

Für Battlefield 6 und den REDSEC-Modus startet am 12. Mai die dritte Saison, die über mehrere Updates hinweg neue Karten, klassische Battlefield-Modi und zusätzliche Battle-Royale-Inhalte einführt.
Im Mittelpunkt der neuen Season steht der Konflikt zwischen Pax Armata und der NATO, der laut offizieller Beschreibung in einen globalen Krieg eskaliert. Season 3 wird dabei in drei größere Phasen aufgeteilt: Den Auftakt bildet „Warlords: Supremacy“ am 12. Mai, gefolgt vom „Druckwelle“-Update am 9. Juni und dem „High-Value Target“-Update am 30. Juni.
Besonders auffällig ist die Rückkehr der ikonischen Karte Golmud-Bahn, die als bislang größte Battlefield-6-Karte beschrieben wird. Die neu interpretierte Version kombiniert offene Täler, zerstörte Dörfer, Industriegebiete sowie eine fahrende Eisenbahn, um die mehrere Squads gleichzeitig kämpfen können. Jets, Panzer, Helikopter und Infanterie treffen hier in groß angelegten Gefechten aufeinander.
Zeitgleich startet in REDSEC eine neue Rangliste für den Battle-Royale-Modus. Squads können Rangpunkte sammeln, permanente Belohnungen freischalten und aktiv an der Weiterentwicklung des Ranglistensystems teilnehmen.
Auch das Waffenarsenal wird erweitert: Season 3 bringt mehrere klassische Waffen aus Battlefield 3 und Battlefield 4 zurück, die kostenlos über den Battle Pass verfügbar gemacht werden sollen.
Am 9. Juni folgt mit „Druckwelle“ die nächste große Inhaltsphase. Dabei wird mit dem Basar von Kairo eine Neuinterpretation des bekannten „Großen Basars“ aus Battlefield 3 eingeführt. Die Karte konzentriert sich vollständig auf intensive Häuserkämpfe innerhalb eines einzigen Stadtblocks und setzt verstärkt auf enge Gassen sowie schnelle Flankenmanöver.
Zusätzlich kehrt der beliebte Modus „Vernichtung“ zurück. Teams kämpfen darin um Bomben, die neutral auf der Karte erscheinen und zu gegnerischen Funkstationen transportiert werden müssen, um diese zu zerstören.
Neben neuen Waffen wie der PP-19 MP erhalten Spieler im Rahmen des „Hochexplosiv“-Events weitere Belohnungen und zusätzliche Gadgets für Spezialoperationen hinter feindlichen Linien.
Die finale Phase von Season 3 startet schließlich am 30. Juni mit „High-Value Target“. Dann werden „Taktische Vernichtung“, ein Casual-Battle-Royale-Modus für REDSEC sowie das neue Event „Drecksarbeit“ integriert.
Die wichtigsten Inhalte von Season 3 im Überblick
- Start von Season 3 am 12. Mai
- Neue Karte: Golmud-Bahn
- Ranked Battle Royale für REDSEC
- Rückkehr klassischer Battlefield-Waffen
- „Druckwelle“-Update ab 9. Juni
- Neue Karte: Basar von Kairo
- Rückkehr des Modus „Vernichtung“
- Neues Event „Hochexplosiv“
- „High-Value Target“-Update ab 30. Juni
- Casual Battle Royale für REDSEC
- Neuer Modus: Taktische Vernichtung
Battlefield 6 ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spielt das noch einer??? Nachdem sich die Leute ja vor release das Maul über CoD zerrisen haben und das neue Battlefield als den Messias der Shooter für „Erwachsene“ Spieler angepriesen haben, war nach ein paar Wochen die Luft schnell raus aus dem Titel. 🤷🏼♂️ Hauptsache mit XBOX oder CoD bashing clicks generieren, typisch für diese infantilen Heuchler.
Ich habe es tatsächlich gestern nochmal gespielt und muss sagen das es besser geworden ist. Gunplay und Movement haben sich verbessert. Sie müßten halt mehr Maps liefern. 2 pro Season sind in meinen Augen zu wenig.
Na dann ist doch gut. Vielleicht schaue ich mir das Spiel auch mal an wenn es im Gamepass landet (Was es zwangsläufig wird sobald es Ea zu EA Play hinzufügt).
Gut zu hören betreffend Gamplay. Am 30.6. schluckt Redsec leider eine weitere BF6 Map ein, 3 sollten es schon sein pro Season. Ohne den Redsec Scheissdreck wäre der Content besser und grösser
Leider will man wohl CoD kopieren, deshalb machen die das so 😑.
Das schlechteste Battlefield ist noch immer 10 mal besser als COSchrott…und ja Battlefield wird noch immer gespielt…die größte Playerbase ist natürlich auf PC zuhause….
CoSchrott passt perfekt.
Ich verneige mich vor dieser literarischen Eloquenz😅 Da wurde ich in meine Schranken gewiesen🤣 Ich gehe dann mal eine Runde Call of Suty spielen, so wie das Spiel ja offenbar bei dir heißt🥲
Ich spiele es aktuell nicht mehr nach 400 Stunden und cod ist für mich scheisse…noch fragen?
😅 Wie das gleich jeder persönlich nimmt. Spiel was dir Spaß macht, die Spiele Statistiken zeigen ja was am meisten gespielt wird🤗
Also ich spiele call of Duty schon eigentlich mein ganzes Leben 😀 aber nachdem ich anfangs in Battlefield 6 rein gesuchtet hab wirkte CoD danach wie der letzte Müll. Da ich mit den letzten teilen eh nichts anfangen konnte, hab ich es jetzt aufgegeben. Battlefield Spiel ich aber aber auch nicht mehr soviel 😀
Saugeil. Battlefield 6 bockt immer. Großes Kino
Sehr ich richtig nur 2 neu Maps ? Es könnte dann irgendwann doch mal was werden mit Cairo Bazaar schauts in die richtige Richtung aus für mich. Mal das Free Weekend mit der neuen Map abwarten und dann ev. über einen guten Sale Deal Nachdenken..
Cairo Bazaar Map :
Kartenstruktur: Es handelt sich um ein 3-spuriges Design mit hoher Infanteriedichte, wobei am Rand auch Schützenpanzer und Panzerunterstützung vorgesehen sind.
Von den genannten Inhalten spricht mich nur Kairo Basar an, Golmud ist ganz nett mehr aber auch nicht.
Meine persönliche Meinung ist: Ich finde, es ist einer der besten Online-Shooter des Genres, die es derzeit gibt oder die in letzter Zeit erschienen sind.
Auch innerhalb der Serie finde ich, dass das Spiel wirklich gelungen ist. Ich hätte zwar gerne noch ein paar alte Maps dabei, aber ansonsten ist es super.
Battlefield ist Mega.
Ist zwar wirklich wesentlich besser als das letzte Battlefield aber ich warte bis MS online gaming kostenlos macht, extra den Pass dafür holen würde ich nicht.
Dazu halt das zwei alte Karten einfach zu wenig sind, schmeißt Redsec raus und bietet zu jeder Season mindestens zwei alte und zwei neue Maps.
Großer Basar war in Battlefield 3 eine der besten Maps.