Battlefield 6: Gleichzeitig für Konsolen und PC entwickelt

Bei der Entwicklung von Battlefield 6 ist man von seinen vorherigen Mustern abgewichen. Hatte man zuvor das Spiel für den PC entwickelt und es anschließend für Konsolen portiert, entschied man sich beim neuen Teil schon früh für eine gleichzeitige Umsetzung, wie Christian Buhl in einem Interview erzählt.
Der Technical Director von Ripple Effect sagte: „Ich denke, in der Vergangenheit war der Ansatz von Battlefield: Wir entwickeln ein PC-Spiel und portieren es dann auf die Konsole. Dieses Mal haben wir uns ganz bewusst sehr früh entschieden, dass es sich nicht um einen Port handeln sollte. Es sollte etwas sein, das wir gleichzeitig entwickelt haben. Und dafür haben wir einige Dinge unternommen.“
Alle Mitglieder erhielten beispielsweise Controller an ihren Arbeitsplätzen, wodurch man Erfahrungen mit diesem Eingabegerät sammeln konnte.
Auf „riesigen Farmen“ führte man zudem ständige Tests auf den Konsolenplattformen durch.
Am 10. Oktober wird Battlefield 6 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.
Zur Veröffentlichung werden wir dann sehen, ob dieser Ansatz Früchte tragen wird.
Als aktuell hauptsächlicher PC-Spieler finde das auch richtig gut.
Denn die aller meisten AAA+ Games werden meist für Konsole entwickelt und PCler bekommen dann einen Port, was man meisten dann auch sieht bzw. spürt.
Ich hoffe sie halten die Qualität der beta!
Ich hoffe es wird noch besser
Ich freue mich schon ohne PC Spieler zu spielen 😂 also ist mir das Thema PC egal
Viel Spass und Geduld bei der Lobbysuche 😉
Schwachsinn. In viel kleineren Spielen auf der Konsole mit Crossplay off findet man Spieler. Sogar bei BF2042 nur unter PS5 Spielern bekommt man instant nen Server.
Bei 2042 unter Xbox Spielern sieht das ganz anders aus. Crossplay off, dann kannste einkaufen gehen, Wäsche machen und n Nickerchen halten. Nunja zumindest am Anfang wird es nicht so sein 😉
Ist das nicht ohnehin eine einheitliche x86-Grundlage?
Und super für die Series S optimiert. Da können sich andere Entwickler eine Scheibe von abschneiden