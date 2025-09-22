Battlefield 6: Gleichzeitig für Konsolen und PC entwickelt

Battlefield 6 wurde für Konsolen und PC zur selben Zeit entwickelt, bestätigt der Entwickler.

Bei der Entwicklung von Battlefield 6 ist man von seinen vorherigen Mustern abgewichen. Hatte man zuvor das Spiel für den PC entwickelt und es anschließend für Konsolen portiert, entschied man sich beim neuen Teil schon früh für eine gleichzeitige Umsetzung, wie Christian Buhl in einem Interview erzählt.

Der Technical Director von Ripple Effect sagte: „Ich denke, in der Vergangenheit war der Ansatz von Battlefield: Wir entwickeln ein PC-Spiel und portieren es dann auf die Konsole. Dieses Mal haben wir uns ganz bewusst sehr früh entschieden, dass es sich nicht um einen Port handeln sollte. Es sollte etwas sein, das wir gleichzeitig entwickelt haben. Und dafür haben wir einige Dinge unternommen.“

Alle Mitglieder erhielten beispielsweise Controller an ihren Arbeitsplätzen, wodurch man Erfahrungen mit diesem Eingabegerät sammeln konnte.

Auf „riesigen Farmen“ führte man zudem ständige Tests auf den Konsolenplattformen durch.

Am 10. Oktober wird Battlefield 6 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.