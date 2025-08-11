Battlefield 6: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro

Battlefield 6 bietet auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X zwei Grafikmodi: Balanced und Performance. Im Balanced-Modus liegt der Fokus auf höherer visueller Qualität bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde.
Dazu zählen verbesserte Schatten, Beleuchtung, Terrain-Details, Auflösung und Objektvielfalt. Der Performance-Modus reduziert diese grafischen Einstellungen, um eine Bildrate von bis zu 120 fps zu erreichen, wobei in der Praxis meist etwa 90 fps erzielt werden. Die Xbox Series S verfügt über keinen wählbaren Grafikmodus und ist auf 60 fps ausgelegt, allerdings mit deutlich reduzierter visueller Darstellung.
Auf der PS5 Pro profitiert ihr von einer höheren durchschnittlichen Auflösung, einer erweiterten Sichtweite sowie einer gesteigerten Anzahl an Partikeln und Trümmerobjekten bei Zerstörung.
Im Vergleich zur Xbox Series X zeigt die PS5 leichte Vorteile bei der Darstellung von Terrain und Partikeln. Die Xbox Series S verzichtet auf Screen Space Reflections und bietet eine kürzere Sichtweite sowie schwächere Beleuchtung und Schatten im Vergleich zu den Performance-Modi der anderen Konsolen.
In Bezug auf die Bildrate halten alle Plattformen im Balanced-Modus konstant 60 fps. Im Performance-Modus schwankt die Bildrate auf allen Geräten um die 90 fps.
Für eine Beta-Version zeigt Battlefield 6 eine stabile und zufriedenstellende Performance mit guter technischer Umsetzung auf allen getesteten Konsolen. Bis zum Oktober kann sich das dazu noch weiter verbessern.
3 Kommentare
Für die Beta sogar mehr als ordentlich 👍.
Ich denke mal bis zum Release wird es noch Verbesserungen geben.
Durchschnittlich 635p auf der Series S klingen jetzt nicht so überzeugend – trotz 60fps. Ich hoffe, das gilt nur für den Multiplayer und man kann im Singleplayer eine Wahl treffen zwischen 30 und 60fps mit entsprechender Verbesserung der Auflösung.
Ich finde es schade, dass man auf Konsolen zu diesen Upscaling-Auflösungen gezwungen wird. Je nach Technologie sieht das einfach nicht gut aus.
Ich glaube nächstes Wochenende werde ich es auch mal auf der Series x spielen und laden und für mich persönlich selbst gucken ob ich gravierende Unterschiede erkenne.
Aber auf der pro sah es schon recht gut aus.
Nur die Sichtbarkeit ist manchmal nicht so dolle