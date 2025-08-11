Battlefield 6: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro

Battlefield 6 Konsolenvergleich im Grafik- und Performance-Test – Grafikmodi und Leistungsunterschiede zwischen PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und Series S.

Battlefield 6 bietet auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X zwei Grafikmodi: Balanced und Performance. Im Balanced-Modus liegt der Fokus auf höherer visueller Qualität bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde.

Dazu zählen verbesserte Schatten, Beleuchtung, Terrain-Details, Auflösung und Objektvielfalt. Der Performance-Modus reduziert diese grafischen Einstellungen, um eine Bildrate von bis zu 120 fps zu erreichen, wobei in der Praxis meist etwa 90 fps erzielt werden. Die Xbox Series S verfügt über keinen wählbaren Grafikmodus und ist auf 60 fps ausgelegt, allerdings mit deutlich reduzierter visueller Darstellung.

Auf der PS5 Pro profitiert ihr von einer höheren durchschnittlichen Auflösung, einer erweiterten Sichtweite sowie einer gesteigerten Anzahl an Partikeln und Trümmerobjekten bei Zerstörung.

Im Vergleich zur Xbox Series X zeigt die PS5 leichte Vorteile bei der Darstellung von Terrain und Partikeln. Die Xbox Series S verzichtet auf Screen Space Reflections und bietet eine kürzere Sichtweite sowie schwächere Beleuchtung und Schatten im Vergleich zu den Performance-Modi der anderen Konsolen.

In Bezug auf die Bildrate halten alle Plattformen im Balanced-Modus konstant 60 fps. Im Performance-Modus schwankt die Bildrate auf allen Geräten um die 90 fps.

Für eine Beta-Version zeigt Battlefield 6 eine stabile und zufriedenstellende Performance mit guter technischer Umsetzung auf allen getesteten Konsolen. Bis zum Oktober kann sich das dazu noch weiter verbessern.