Battlefield 6: Gratis spielen: Eine Woche voller Action auf 4 Maps

Battlefield 6 bietet vom 17. bis 24. März eine kostenlose Woche mit sechs Modi, vier Maps und neuen Nightfall-Features.

Vom 17. bis 24. März können Spieler in die Welt von Battlefield 6 eintauchen – und das völlig kostenlos. Electronic Arts und DICE eröffnen eine Gratis-Woche, in der alle Spieler die neuesten Maps und Modi des Multiplayer-Shooters erleben können.

Die Aktion umfasst sechs Spielmodi, darunter klassische Modi wie Conquest und Domination, sowie Team Deathmatch. Auf vier Maps – darunter Contaminated und die unterirdische Hagental Base – wartet intensive Schlachtaction. Neue Nightfall-Features sorgen für zusätzliche taktische Möglichkeiten in den Modi Domination und Team Deathmatch.

Spieler können Squads bilden und gemeinsam epische Battlefield-Momente erleben. Die Gratis-Woche bietet sowohl Veteranen als auch Neulingen die Chance, sich mit Freunden in die actiongeladenen Gefechte zu stürzen, bevor das Spiel regulär erworben werden muss.