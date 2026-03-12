Battlefield 6: Gratis spielen: Eine Woche voller Action auf 4 Maps

Image: Electronic Arts

Battlefield 6 bietet vom 17. bis 24. März eine kostenlose Woche mit sechs Modi, vier Maps und neuen Nightfall-Features.

Vom 17. bis 24. März können Spieler in die Welt von Battlefield 6 eintauchen – und das völlig kostenlos. Electronic Arts und DICE eröffnen eine Gratis-Woche, in der alle Spieler die neuesten Maps und Modi des Multiplayer-Shooters erleben können.

Die Aktion umfasst sechs Spielmodi, darunter klassische Modi wie Conquest und Domination, sowie Team Deathmatch. Auf vier Maps – darunter Contaminated und die unterirdische Hagental Base – wartet intensive Schlachtaction. Neue Nightfall-Features sorgen für zusätzliche taktische Möglichkeiten in den Modi Domination und Team Deathmatch.

Spieler können Squads bilden und gemeinsam epische Battlefield-Momente erleben. Die Gratis-Woche bietet sowohl Veteranen als auch Neulingen die Chance, sich mit Freunden in die actiongeladenen Gefechte zu stürzen, bevor das Spiel regulär erworben werden muss.

  1. Economic 96125 XP Posting Machine Level 3 | 12.03.2026 - 16:43 Uhr

    Werde die Untergrund Map mal an testen und dann schauen ob mir das den 50er wert ist.

    0
  2. Katanameister 354340 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 16:49 Uhr

    Bin gespannt auf die Hagental Base, die anderen Karten sehen mir zu 0815 aus.

    0
  3. Evilski 47980 XP Hooligan Bezwinger | 12.03.2026 - 17:05 Uhr

    Die restlichen paar Maps hätten sie ruhig auch noch dabei tun können😜

    0

