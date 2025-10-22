Battlefield 6: Hier ist der explosive Season 1 Gameplay-Trailer

Ab dem 28. Oktober bringen neue Karten, Fahrzeuge und Gadgets die Action in Battlefield 6 auf ein neues Level!

Battlefield 6 startet am 28. Oktober in die erste Season, die in drei Phasen aufgeteilt ist und frische Inhalte für Spielerinnen und Spieler bereithält. Season 1 umfasst neue Karten, Fahrzeuge, Gadgets sowie monatliche Updates für den Portal-Modus.

Die Karte Blackwell Fields zeigt belagerte Einrichtungen und Farmen unter glühendem Himmel und unterstützt Gefechte aller Größen, sowohl am Boden als auch in der Luft. Auf Eastwood wird ein ruhiges Anwesen inklusive Golfplatz zum Schlachtfeld, auf dem Landfahrzeuge und Helikopter eingesetzt werden können. Zudem startet die Season mit der Karte Rogue Ops in Strikepoint, während die folgenden Monate weitere Inhalte und Herausforderungen liefern, die die Gefechte stetig erweitern.