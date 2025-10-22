Battlefield 6: Hier ist der explosive Season 1 Gameplay-Trailer

Battlefield 6 startet am 28. Oktober in die erste Season, die in drei Phasen aufgeteilt ist und frische Inhalte für Spielerinnen und Spieler bereithält. Season 1 umfasst neue Karten, Fahrzeuge, Gadgets sowie monatliche Updates für den Portal-Modus.
Die Karte Blackwell Fields zeigt belagerte Einrichtungen und Farmen unter glühendem Himmel und unterstützt Gefechte aller Größen, sowohl am Boden als auch in der Luft. Auf Eastwood wird ein ruhiges Anwesen inklusive Golfplatz zum Schlachtfeld, auf dem Landfahrzeuge und Helikopter eingesetzt werden können. Zudem startet die Season mit der Karte Rogue Ops in Strikepoint, während die folgenden Monate weitere Inhalte und Herausforderungen liefern, die die Gefechte stetig erweitern.
9 Kommentare
Maps schauen gut aus besonders die LA Map. Aber wieder keine wirklich riesige Karte wie man es kennt.
Die Modi mit 4vs4 oder 8vs8 ist gar nix für mich
Season 1 geht bald los und ich bin immernoch dabei Herausforderung zu machen manche haben es aber auch in sich viel zu schwer
Die wichtigsten habe ich zum Glück… was halt maximal abfuckt ist, dass ich gestern ums verrecken die Versorgerklasse nicht weiter machen konnten mit dem Granaten abfangen.
Es hat einfach nicht gezählt… ob jetzt Neustart, Spielmodi wechsel oder einfach 10 Runden zocken… es hat einfach nicht hochgezählt. Dabei wurde mir immer wieder eingeblendet das ich welche abgefangen habe.
Das sollte schleunigst gefixt werden, vor allem bei den echt knackigen Missionen wäre es echt tragisch wenn es nicht zählt
Dann drück ich Dir mal die Daumen, dass die Stufe 1 vor oder gleichzeitig mit der Stufe 3 gefixed werden.
Das Tracking des Schadens mit dem „Luftdetonationswerfer (Brand)“ funktioniert nämlich mal so gar nicht.
Sieht schon gut aus… Finde ich gut das man die BR-Map für den MP nimmt.
Aber irgendwie auch lächerlich das man mit „NEUE“ Waffen, Maps und Modis wirbt obwohl das Game zum Release vom DLCs gerade mal 18 Tage draußen ist… ALLES IST NEU!🤣🤣🤣
Aber auf den neuen Modi kann ich gerne verzichten! Sind jetzt schon viel zu viel!
Er kostet doch nichts?
Die Karte fürs Kino gespart ^^
Freu mich schon drauf. Bis jetzt macht mir Battlefield 6 sehr viel Spaß.
Nice👌