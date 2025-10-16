Battlefield 6: Hinweise auf Wasserfahrzeuge im Spielcode

Hinweise Wasserfahrzeuge wurden im Code von Battlefield 6 gefunden und deuten auf spätere Schlachten auf dem Wasser hin.

Trotz des erfolgreichen Launches von Battlefield 6 mit voraussichtlich über 6,5 Millionen verkauften Spielen, arbeitet Battlefield Studios hinter den Kulissen an weiteren Inhalten.

Während die Inhalte für Season 1 (startet am 28. Oktober) schon feststehen, könnte das Gameplay in einem späteren Update um Marinekämpfe erweitert werden.

Die Entwickler hatten bereits die Wünsche der Spieler um Seeschlachten vernommen und wird vermutlich auch schon daran basteln.

Ein neuer Fund in den Dateien des Shooters untermauern dies jetzt. Insider Gaming hat Codeschnipsel zugespielt bekommen. Darin werden Jetskis und RHIBs (Rigid-Hulled Inflatable Boats, also Festrumpf-Schlauchboote) genannt. Der Name Glacier bezieht sich dabei auf den einstigen Codenamen für Battlefield 6.

Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_JetSki

Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_RHIB

Man darf dabei nicht vergessen, dass nicht alle Funde im Code eines Spiels eine Garantie für zukünftige Inhalte sind. Manche Ideen werden später auch wieder verworfen.

Im Falle von Inhalten auf dem Wasser in Form von Fahrzeugen würde der Entwickler die Community allerdings schwer enttäuschen, wenn diese nicht irgendwann das Spielerlebnis erweitern.